Josimar Alcócer tras goleada a Cartaginés: “Mandar este tipo de mensajes es importante”

Josimar Alcócer llegó a los 4 goles en el torneo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los cachorros de Alajuelense sacaron las garras y fueron pieza clave para la goleada de 5 goles a 0 que le propinaron al Cartaginés.

Prueba de eso es que el joven Josimar Alcócer fue el autor de dos de los cinco goles que le ayudaron a los rojinegros a levantarse, luego de los empates contra Herediano y Grecia.

El muchacho de 18 años marcó sus goles a los minutos 11 y 39. El cachorro llegó a los 3 goles en el campeonato y esto dijo luego del duelo contra los blanquiazules:

“Hoy (ayer) se demostró que volvimos a ser el equipo contundente de la primera vuelta, creo que hicimos todo de la mejor manera, de ahora en adelante vamos a dar lo mejor de nosotros como en este partido. Sabemos que Cartaginés es un rival directo y mandar este tipo de mensajes es importante”, afirmó.

Sobre su momento deportivo, el muchacho recalcó la confianza que le tienen en el camerino.

“Creo que el profe (Carevic) y los compañeros me han dado confianza para potenciar mi nivel y creo que eso me ha ayudado para dar lo mejor de mí”, expresó.

La Liga se dio un festín ante los brumosos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Accidente

En la otra acera, el delantero del Cartaginés Marcel Hernández, considera que la derrota ante los liguistas fue un accidente.

“Fue una derrota dolorosa, uno no espera perder así, es un golpe de realidad, antes no éramos los mejores, ahora no somos los peores, hay que pasar rápido la página, no podemos pensar en lo que pasó y pisar sobre la tierra.

“Fue un accidente, sin desmeritar lo que hizo Alajuela, pero nosotros tenemos que sacar esta espina lo más rápido posible”, añadió.