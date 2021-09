Josimar Arias al fin tendrá su soñada despedida

El exvolante jugó para la ADG en la Liga de Ascenso. Mayela López. El exvolante jugó para la ADG en la Liga de Ascenso. Mayela López. (Mayela Lopez)

El partido de este jueves entre Guanacasteca y Herediano tendrá un ingrediente adicional.

Se trata del juego de despedida del exvolante Yosimar Arias, quien se vestirá con los colores de la ADG, club en el que es gerente deportivo, para definitivamente colgar los tacos.

La mejenga se jugará en el estadio Chorotega, a las 2 de la tarde. Arias está feliz porque será en un partido entre los dos equipos que ama.

“Todo jugador quiere despedirse, quería hacerlo contra Herediano, yo lo escogí así porque era mi sueño al retirarme con Herediano, pero en su momento no se dio.

“Me estoy preparando, tratando de hacerlo bien, ahí vamos bajando la panza. Quiero ganar, me gusta ganar y el problema es que juegue bien y me pidan que no me retira”, dijo Arias bromeando en el programa A Fondo Con, de FUTV, el viernes pasado.

Así anunció el Team el juego de despedida de Yosimar. Facebook Herediano. Así anunció el Team el juego de despedida de Yosimar. Facebook Herediano.

Entradas virtuales

Para este partido se están vendiendo entradas virtuales a dos rojitos cada una. Se pueden conseguir haciendo un pago vía Sinpe móvil al 8572-3838 y todo lo recaudado se le dará al exjugador.

Además, entre quienes compren su entrada quedarán participando en la rifa de un juego de sala y otros artículos.

Yosimar debutó en primera división el 23 de diciembre del 2003 con Alajuelense contra Ramonense.

34 años tiene Yosimar.

También jugó en el país con Puntarenas FC, Brujas, Herediano y la ADG en la Liga de Ascenso. Ganó seis títulos de primera división, 4 de ellos con el Team y una Liga de Campeones de Concacaf en el 2004 con los manudos.