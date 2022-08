Jossimar Pemberton jugó en Saprissa para el Apertura 2021. José Cordero. (Jose Cordero)

El delantero de Guadalupe, Jossimar Pemberton, dejó entrever cuál es el equipo de sus amores.

El goleador del torneo dio una entrevista a Tigo Sports, en donde pareciera que confiesa que es seguidor del Deportivo Saprissa.

La periodista Irene Chinchilla le preguntó sobre Saprissa y él respondió: “mi equipo” y luego reveló que intentó quedarse en el club morado, al que llegó en el junio del año pasado, en condición de préstamo.

“Di todo para quedarme, pero al final no fue así y yo respeto las decisiones del de arriba (Dios). Son temas administrativos, yo no pregunto ni nada, pero como que el club quería que me quedara pero bueno, así fue”, dijo el atacante limonense.

En la actualidad, Pemberton es el goleador del torneo, con 7 tantos.