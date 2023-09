Jostin Daly siente pena por cierto tipo de aficionados

El delantero del Club Sport Cartaginés Jostin Daly confesó a La Teja que siente pena y tristeza por las personas que, en lugar de ir a los estadios a disfrutar, terminan diciendo insultos racistas.

Daly, quien anotó dos goles en la vapuleada del Cartaginés a Sporting (4-0) este miércoles, expresó que él no se siente ofendido porque sabe que son las personas que insultan las que están mal.

Yostin Daly sobre racismo

-¿Ha sufrido actos de racismo?

Creo que más allá de ponerle atención a esas cosas, yo como jugador y persona que los recibe, más bien creo que esas personas que dicen esos insultos se deben preocupar, porque los que ofenden así no dan nada bueno que pensar, más allá de afectarme, me da lástima saber que hay personas que piensen así.

-¿Cómo lo asume?

Pues no es algo lindo recibir eso, pero como se lo dije, más allá de ofenderme, sé la persona que soy y creo que lo que me da tristeza es ver que hay personas en el mundo que vienen a disfrutar un partido y terminan haciendo cosas así, que no son nada lindas.

- ¿Hoy, luego de lo que ha pasado, haría algo diferente?

Ahorita no puedo decirle, porque no me ha pasado (recientemente), pero ya veremos cómo reacciona Jostin cuando le toque.

-¿Qué opina del buen momento que está viviendo?

Aportar al equipo con anotaciones, con esfuerzo, dar todo, me llena de satisfacción, de eso se trata.

¿Cambió su actitud dentro del terreno de juego?

Es algo que intentamos, que buscamos, que trabajamos. La reacción tras la última pérdida fue clave, tuvimos a Pérez bajo presión y nos dio frutos.