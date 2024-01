Josué Mitchell, verdugo de Saprissa, tuvo que hacer un inusual sacrificio para poder volver a jugar con Pérez Zeledón

Josué Mitchell volvió a Pérez Zeledón marcando un gol importante para los sureños con el que derrotaron al Saprissa. Foto: Prensa PZ

Josué Mitchell, uno de los héroes del 2017 de aquel histórico título del Pérez Zeledón, que llevó al club a lo más alto, regresó este torneo al equipo del sur y de la mejor manera.

El atacante de 1.92 metros volvió a aparecer con una de sus principales armas, como lo es el juego aéreo, entre todos se elevó y clavó el único gol del partido a los 61 minutos.

Un rato antes ya le había mandado un aviso a Kevin Chamorro, con un remate que rechazó el meta morado, pero en el gol lo agarró a contrapié y no pudo reaccionar.

En la celebración el hombre se volvió loco, se fue corriendo, se quitó la camiseta, se subió a la malla, todo eso le valió una tarjeta amarilla, pero eso fue lo de menos por lo que significaba el momento.

Tras el partido, Josué comentó que fue un momento muy emotivo y especial, pues su regreso a la primera división no se dio de manera fácil y tuvo que hacer inusuales sacrificios para un futbolista.

“Sabe a mucho, solo mi familia sabe lo que he pasado, para estar acá tuve que pasar muchas cosas, no me fue fácil salir de Cambute (en la Liga de Ascenso), tuve que sacar plata de mi bolsa para hacerlo, pero eso queda atrás, valió la pena y acá lo demostré en el terreno de juego”, comentó a FUTV.

Mitchell entró para el segundo tiempo por Justin Monge, llegó con instrucciones precisas y, además, consciente de su peso en el equipo.

“Él (Geiner Segura) sabe lo que yo represento para esta institución, fui campeón acá, he ganado muchas cosas acá, por este equipo es que he ido a la selección, les debo mucho y quiero retomar ese ritmo que en el 2017 tenía”, agregó.