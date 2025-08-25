Joven fue al estadio Ricardo Saprissa por primera vez y la enamoró algo que vivió. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cami, creadora de contenido colombiana, vivió una experiencia en el estadio Ricardo Saprissa que jamás olvidará.

La joven, que nunca había visitado un estadio, fue a ver a los morados enfrentar a Sporting, partido que los locales ganaron 4-0.

“Primero, contexto, yo solo veo partidos cuando juega Colombia. Segundo, como soy colombiana y mi papá es hincha del Nacional, no somos hinchas de ningún equipo aquí en Costa Rica; por ende, no veo fútbol”, comenzó contando Cami en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Cami salió muy feliz del Ricardo Saprissa. (Cami/TikTok)

Más adelante, mostró imágenes de la afición, escribiendo “Wow”, y también grabó a Vladimir Quesada en su regreso al conjunto tibaseño.

Cami se vio muy feliz y disfrutó los goles de Ariel Rodríguez, Gerson Torres y Marvin Loría.

En la descripción del clip agregó: “Nunca me imaginé en un estadio, pero si les soy honesta, sí disfruté muchísimo, jaja”.

Finalmente, grabó sus manos celebrando, dejando claro que se había convertido en una aficionada más de la S.