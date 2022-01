Joven iraquí llegó a Grecia con la esperanza de jugar en primera división

El defensor Yohan Zetuna jugará con Grecia durante el 2022. Prensa Grecia.

El Municipal Grecia anunció la contratación del joven defensor iraquí Yohan Zetuna en diciembre del año pasado, quien jugará con las panteras durante el presente año y si la pega podría extender su ligamen con los griegos.

Zetuna, de 21 años, huyó de su tierra natal junto a su familia en el 2009, debido a la inseguridad que se vive en su país.

Los papás y hermanos del jugador son católicos, lo cual provocó que desde su niñez, Zetuna fuera discriminado por tener un credo diferente al musulmán.

“Irak no era un país seguro, por lo que tuvimos que buscar una nueva opción para nuestra familia. Vivíamos en el norte del país, en una región llamada Mosul.

“Primero nos fuimos para Turquía y luego, a través de un familiar nos fuimos a Estados Unidos, en donde por medio de United Nations nos dieron la visa y llegamos allá en el 2010″, recordó.

Yohan vive solo en el país, ya que en Gringolandia quedó su familia: sus papás Salwan y Susan y sus hermanos Yousuf (quien también es futbolista), Saimon y Swedlan.

[ Grecia sacó las garras y sacó tres puntos de oro ante Jicaral ]

Abriéndose camino

Zetuna es lateral derecho, pero también puede jugar como central. Gracias a su representante ha estado en España y México antes de venir a jugar a Tiquicia.

“Desde que era niño me gustaba el fútbol y mi papá tenía un club chiquito, así que si no jugaba en el equipo de mi papá jugaba todo el día con mis vecinos, pero fue en Estados Unidos en donde comencé a desarrollar mi carrera.

“Al inicio era más de atacar, no tengo problema para ir adelante, pero conforme fui creciendo me fueron poniendo de central, por la altura, ya que mido 1,85 metros”, recalcó el futbolista.

21 años tiene el jugador.

Cuando llegó a tierras norteamericanas, Yohan y su familia se establecieron en Michigan, donde hacía mucho frío y caía mucha nieve. Allí estuvo en academias de fútbol en las que probó su talento en divisiones menores.

“En Michigan estuve como seis años y de ahí me fui a empezar mi carrera en México, allá jugué en el Atlante y en el Oaxaca. Luego tuve una oportunidad en España, en donde jugué para el Águilas FC de Murcia de la tercera división y antes de venir a Costa Rica estuve otra vez en México.

“Decidí venir a Costa Rica porque me pareció una buena oportunidad, jugar en primera división y Grecia es un buen equipo, así que estoy aprovechando la oportunidad”, afirmó el jugador, quien aún no suma minutos con las panteras.

El muchacho ha sumado minutos con la selección sub-17 de Irak. Instagram.

El iraquí ya entrena con el primer equipo de las panteras y agradeció el buen recibimiento que le dieron los compañeros.

“La verdad llevo muy poco tiempo con el técnico Johnny Chaves, pero hasta el momento todo ha salido bien, es un buen entrenador y cuando cometo un error me lo hace saber para mejorar.

“Creo que jugando en Grecia puedo ayudar mucho a recuperar balones, a sumar en la parte defensiva y si me llega la oportunidad hasta podría atacar”, explicó.

Rápida adaptación

Aunque lleva poco en el país, Yohan se ha sentido bien, gracias a que ya hablaba español y eso le ayuda a comunicarse mejor con sus compañeros.

“Me ha gustado mucho Costa Rica, hay un buen clima, me estoy acomodando rápido y el idioma siempre hace las cosas más fáciles.

“Decidí venir a Costa Rica porque me pareció una buena oportunidad, jugar en primera división”. Yohan Zetuna, futbolista.

“Me gusta mucho el ceviche y también ver que el sol salir por las mañanas, porque eso me motiva para despertar, me da mucha energía. En otros países, el sol sale tarde y a uno le da pereza despertar“, expresó

Yohan recalcó que el fútbol de Tiquicia es más físico y eso le gusta y en cada entrenamiento da lo mejor de sí, esperando ser convocado en el once titular de los alajuelenses.

La familia de Yohan huyó de Irak en el 2009. Twitter.

Por el camino del bien

Aunque dejó su tierra natal desde hace muchos años, Yohan sigue extrañando a su patria. Afortunadamente, su rendimiento dentro de la cancha le ha servido para ser llamado a las selecciones menores de su país y en el 2017 tuvo la oportunidad de ir a Irak para jugar con la selección sub-17.

Destacó que además de hablar español e inglés domina el árabe arameo y otro dialecto de Mosul, llamado asirio. Además reconoció que es un poco más abierto con respecto a ciertos temas en los que sus papás son más conservadores.

“Mis papás me dieron una buena educación, me inculcaron valores y todo lo que me enseñaron lo trato de seguir acá, ellos son muy correctos en el trato hacia las personas y tratan de ayudar al que lo necesite.

“En otras cosas yo he cambiado, como por ejemplo los tatuajes, a ellos no les gusta y yo sí tengo, pero fuera de eso vivo mi vida en paz, siempre tengo fe en Dios y procuro no hacer daño a la gente, no robar, no mentir, vivir muy bien”, afirmó.

Yohan se dedica solamente al fútbol y cuando termina los entrenamientos se dedica a hacer tiempo extra en el gimnasio y a jugar videojuegos, su favorito es Call of Duty.

“Mi familia está muy feliz con esta nueva oportunidad en mi carrera y en algún momento quieren venir a verme”, añadió.