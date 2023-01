Joven le sacó el jugo al torneo de Copa y ya debutó en primera división

El volante Luis Carlos Delgado (izquierda) supo sacarle el jugo al torneo de Copa. Imágenes Agüero para Unafut.

El volante Luis Carlos Delgado supo aprovechar el torneo de Copa y hoy es jugador del Municipal Grecia.

El muchacho, que usaba la camisa número 11, jugó con el equipo de Sarchí el torneo, en el que enfrentó a las Panteras en los octavos de final, y allí llamó la atención del técnico griego, Gabriel Simón.

“Poco a poco me he ido acoplando bien al grupo y a la idea del profesor, ya jugué mis primeros minutos y estoy contento por eso, he ido mejorando en aspectos que tenía que mejorar, para tener más minutos y aportar al club”, dijo el jugador a la Unafut.

A préstamo de Sarchí, Luis Carlos Delgado debutó este fin de semana en la jornada inaugural del Clausura 2023 con Grecia, el futbolista ingresó al medio tiempo y anotó al minuto 65, a pesar de la derrota, fue un buen inicio en el plano individual.

El Municipal Grecia regresará a la acción hasta el miércoles 25 de enero cuando visiten Pérez Zeledón, ya que el juego de la segunda fecha ante Herediano fue reprogramado para el primero de febrero, debido al uso de sus sedes para los Juegos Deportivos Nacionales.