Joven no le dedica ni cinco minutos al fútbol y nos contó sus razones

Bryam Castro no sigue fútbol y contó por qué prefiere otros deportes como el beísbol. Cortesía.

Bryam Blanco es ingeniero informático, tiene 27 años y a diferencia de algunos de sus conocidos, no consume fútbol internacional, ni mucho menos local.

Este jueves, un estudio de la Universidad de Costa Rica reveló que en el último año, el fútbol de la primera división tica perdió a unos 90 mil aficionados en la GAM.

Según la encuesta, realizada por el Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense, adscrito a la Escuela de Administración de Negocios (EAN) de la UCR; en el 2023, el campeonato local tenía 1.260.000 aficionados en la Gran Área Metropolitana y para este 2024 esa cifra bajó a 1.170.000.

Blanco reconoció que cuando era un chiquillo jugaba fútbol, pero saliendo de la escuela perdió el gusto por el llamado deporte rey y hoy en día invierte su tiempo disfrutando de otras disciplinas.

“Creo que hay un poco de resentimiento por el apoyo tan fuerte que se le da en lugar de otros deportes, que son buenos y que me parecen mucho más entretenidos y saludables.

“El fútbol ha tenido una sobreexposición y eso ha hecho que el dinero a nivel público y privado se use mayormente en proyectos futbolísticos, con relación a otros deportes. Además, hoy en día me parece un deporte aburrido”, afirmó.

Para Blanco, el fútbol dejó de ser divertido desde hace años. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Otras disciplinas

Bryam prefiere disfrutar de otros deportes como el béisbol, el baloncesto y también le gustan los deportes de contacto, como las artes marciales mixtas (conocidas como UFC; por sus siglas en inglés) karate, taekwondo y boxeo.

“En mi casa tampoco no hay mucha influencia futbolera, entonces en realidad a ninguno nos hace gracia este deporte. He ido a partidos de beísbol, soy aficionado a los Braves de Atlanta y he ido a algunos juegos.

“Cuando juega la Sele y se arma una carne asada, voy para disfrutar de la comida y las birras, pero nada más. Cuando hay clásico nacional mis amigos ni me cuentan, porque saben que no voy”, afirmó.

En la actualidad, todo lo que es artes marciales y disciplinas como béisbol y basquet se ven en televisión por cable y, a veces, algunos eventos se ven a través de plataformas, por lo que él no paga cable con tal de tener esos servicios de streaming, porque le sale más rentable.