Joven promesa que brilla en Cartaginés habla de su futuro en Alajuelense

El joven volante ha mostrado su valía en el club brumoso. (Prensa de Cartagines/Prensa de Cartagines)

El volante Kenyel Michel fue una pieza clave en el importante triunfo que el Cartaginés logró sacar, al derrotar 3 a 0 a Pérez Zeledón, por lo que ya se habla de si es posible que esta joven promesa vuelva a la Liga Deportiva Alajuelense, equipo dueño de su ficha.

Tras finalizar el encuentro, Michel, de 20 años, dijo sentirse muy cómodo en el club brumoso, pues ha encontrado cierta regularidad, que es lo que necesitaba para mostrar sus cualidades.

“Estoy muy contento con el club, con el cuerpo técnico y los compañeros que me están dando ala confianza. Estoy tratando de aprovechar cada minuto que me den, ya sea de suplente o titular”, dijo.

Kenyel Michel es ficha de la Liga, pero de momento está a préstamo en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a la pregunta de sí se ve vestido de rojinegro para la próxima temporada, el joven volante dijo que ese tema no está en sus manos.

“Al final eso no depende de mí, porque yo tengo contrato en la Liga, ya veremos qué pasa, si me quedó o me voy”, destacó.

Sobre el partido de este sábado, Michel indicó que la victoria es fundamental para el club blanquiazul en las aspiraciones que tienen para clasificar a la siguiente, mas sabiendo que el Saprissa les pisa los talones en esa lucha por el cuarto puesto de la tabla.

“Agradecerle a Dios y a los compañeros, porque todo se nos está dando de la mejor manera para clasificar, todo lo que estamos haciendo es en sí para el equipo. Sabemos que los goles van a ser fundamentales al final del torneo, ya que eso suma bastante. Nosotros necesitábamos sacar los puntos acá en casa y ahora vamos a San Carlos a hacerlo de la mejor manera para sumar los tres puntos”, explicó Michel.