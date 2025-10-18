Juan Carlos Osorio, técnico que sonó para dirigir a Costa Rica, podría llegar a la Selección de Haití

Juan Carlos Osorio podría ser el entrenador de Haití en el duelo ante Costa Rica. (AP)

La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) valora hacer cambios en su cuerpo técnico para los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Nicaragua. Este viernes, el periodista haitiano Caleb Jephte Pierre informó, en sus redes sociales, que la federación valora nombrar al colombiano Juan Carlos Osorio como seleccionador nacional, en sustitución de Sébastien Migné.

“Según varias fuentes locales, el organismo federal y el entrenador colombiano están en conversaciones. Este rumor surge tres días después de la derrota de los caribeños en Tegucigalpa, en una situación tensa para el equipo.

🚨 La FHF envisagerait de nommer Juan Carlos Osorio au poste de sélectionneur national, en remplacement de Sébastien Migné !



Selon plusieurs sources locales, des discussions seraient en cours entre l’instance fédérale et l’entraîneur colombien. Cette rumeur intervient trois… pic.twitter.com/bjB8sz8tNc — Caleb Jephte Pierre (@Caleb_Jephte) October 17, 2025

“Juan Carlos Osorio, de 64 años, cuenta con una amplia experiencia internacional, incluyendo la dirección técnica de clubes de la MLS, Colombia y México. A nivel internacional, dirigió a México de 2015 al 2018, participando en la Copa América de 2016, la Copa Oro y la Copa Confederaciones de 2017, y el Mundial de 2018.

“La FHF aún no se ha comunicado oficialmente al respecto. Se esperan más novedades en los próximos días”, mencionó en su perfil de X.

Honduras derrotó a Haití por marcador de 3-0, en la jornada 4 de la eliminatoria de Concacaf. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

LEA MÁS: ¿Cómo queda el grupo C de la eliminatoria de Concacaf luego de la victoria de Costa Rica?

Situación del grupo C de la Concacaf

En el grupo C de la eliminatoria de Concacaf se localizan las selecciones de Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua.

Los catrachos cerraron la jornada 4 con una importante victoria sobre Haití, que le permite colocarse en el primer lugar de la clasificación, con 8 puntos. La “H” goleó a los caribeños 3-0, con anotaciones de Kevin Arriaga, Anthony Lozano y Romell Quioto y, de esta manera, los haitianos se quedaron con cinco unidades.

LEA MÁS: Johnny Acosta revive su espíritu de capitán y le pone presión a la Selección Nacional

Al cierre de la jornada del lunes anterior, Costa Rica se quedó en el segundo puesto, con 6 puntos y Nicaragua se mantiene con una unidad, lo que lo aleja toda esperanza de meterse en la máxima fiesta mundialista.

Con este panorama, Costa Rica no puede arriesgarse más y deberá sumar de a 3 puntos en los dos partidos que faltan, lo que le permitiría enviar a Honduras al segundo lugar. Si gana ambos duelos, llega a los 12 puntos, lo que le asegura la clasificación directa.

Estos son los juegos que restan de la eliminatoria:

- 13 de noviembre: Haití vs Costa Rica: estadio Ergilio Hato, Willemstad.

- 13 de noviembre: Nicaragua vs Honduras: estadio Nacional de Managua.

- 18 de noviembre: Costa Rica vs Honduras: estadio Nacional de Costa Rica.

- 18 de noviembre: Haití vs Nicaragua: estadio Ergilio Hato, Willemstad.