Juan Carlos Rojas cuenta la anécdota con Ángel Catalina que nunca olvidará

Ángel Catalina (der.) debido a su buena labor, el club le dejó las puertas abiertas si quiere volver. (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Ángel Catalina de la gerencia deportiva del Deportivo Saprissa causó sorpresa en los aficionados morados, pero el que se la tomó tranquilo fue don Juan Carlos Rojas, presidente del club.

Catalina presentó su renuncia hace menos de una semana porque se convirtió en el nuevo secretario técnico del Espanyol que juega en la segunda división de España.

La Teja conversó con Rojas sobre ese y otros temas.

“Hace unos días nos llamó Ángel al gerente general Gustavo Chinchilla y a mí para contarnos que se le había presentado una oportunidad maravillosa con el Espanyol de Barcelona, ante eso pues no quedó más que desearle lo mejor, felicitarlo por esa oportunidad y agradecerle por todo lo que nos dio.

“Me alegró mucho por él, es una gran persona con una muy bella familia y creo que es algo lindísimo. De parte nuestra, Ángel dejó bases muy sólidas sobre las cuales podemos construir, tener y cosechar muchos éxitos y ahora vendrá el proceso de conseguir el sustituto”, explicó.

Hasta nos dijo cuál fue la anécdota que nunca olvidará de Catalina mientras defendió la morada durante este tiempo.

“Bueno, me hizo mucha gracia al principio, porque Ángel es una persona muy callada, diría yo, un poquito introvertido, analítico, muy tranquilo, piensa mucho lo que dice, así lo conocí en las primeras reuniones de trabajo y en las entrevistas.

“Pero en el primer partido que vimos en el estadio Saprissa cambió totalmente, él se puso sumamente apasionado, como pegando gritos, dando instrucciones desde el palco, era otra persona por completo y me hizo me hizo mucha gracia lo apasionado que era, le vi otra faceta por completo del Ángel callado que que normalmente uno veía en prensa”, agregó.

Le huye a la política

Otra de las preguntas que sin tapujos respondió Rojas en la entrevista es que si en el futuro lo veríamos en un puesto político, lo cual por el momento lo ve muy complicado.

“No creo, vieras que de lejos, me gusta la política en el sentido de opinar sobre la política porque bueno, al final termina siendo muy importante en el futuro de un país, entonces todo lo que son situaciones de la economía o acciones del Gobierno, cosas así me interesan, pero qué difícil la verdad, qué difícil meterse y todo lo que es política.

Vea, ni siquiera me gusta la política del fútbol, porque es complicado del tema, entonces no creo que me vean en la política en un futuro, aunque uno nunca sabe, pero no en el corto, mediano ni largo plazo”, enfatizó.

Para ver que tan afinado está con la realidad nacional, lo pusimos a prueba preguntándole “Si le dieran un chance de crear una ley en Costa Rica, ¿cuál sería y por qué?”.

“Pucha, esa es una buena pregunta, pero es tan buena pregunta que es difícil contestar así sin pensarlo bien, ¿verdad?, porque lo tendría que pensar muy bien usar esa oportunidad, porque eso me está dando solo una.

“Entonces, tendría que ver si es algo relacionado con, obviamente temas relevantes que están sobre el tapete, como generación de empleo, seguridad nacional, lo difícil de hacer negocio aquí, muchos trámites o el alto costo de la vida. Tendría que pensarlo bien, si me da un par de días se lo mando (risas)”, contestó.