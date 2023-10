Juan Carlos Rojas estalla por pregunta de periodista tras eliminación del Saprissa

Juan Carlos Rojas fue claro en decir que analizarán con cabeza fría al cuerpo técnico. (Jose Cordero)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, fue a dar la cara ante los periodistas que estaba en la parte baja del estadio Ricardo Saprissa, tras la eliminación de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí, pero una pregunta lo hizo salirse de sus casillas.

La pregunta provino del periodista Anthony Porras, de Deportivas Columbia, quien le pidió su opinión acerca de que una parte de la afición gritara la frase “Fuera Vladimir”, con lo cual Rojas cambió de tono.

“Vea Anthony, si usted lo que viene es hablar sobre redes sociales... Lo que pasa es que usted es muy amarillista, lo que le voy a decir es lo mismo que acabo de decir, al calor del momento nosotros nunca hemos tomado decisiones y esta no será la excepción. Es evidente que esté molesta al igual que nosotros, no se espera y esta es una maravillosa afición que no se merece esto”, respondió.

Además, detalló cuáles serán los pasos a seguir de la dirigencia del cuadro morado con el cuerpo técnico comandado por Vladimir Quesada.

“Siempre nos hemos caracterizado por hacer un análisis con cabeza fría y esta no será la excepción; obvio que la afición está molesta y yo también, es un momento a nivel emocional para expresar esa molestia y a nivel dirigencial para tener la cabeza en frío y analizarlo en los días que vienen. Es un resultado nefasto en la serie”, sentenció.