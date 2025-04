Juan Carlos Rojas se refirió al posible regreso de Luis Paradela a Saprissa

Juan Carlos Rojas se refirió al posible regreso de Luis Paradela. (Facebook del Craoiva/Facebook del Craoiva)

Juan Carlos Rojas, el presidente del Deportivo Saprissa, se refirió a un tema que genera mucha ilusión en los tibaseños y es el posible regreso del cubano Luis Javier Paradela, quien actualmente juega con el Univertatea de Craiova de Rumania.

El presidente fue el invitado especial este viernes en el programa 120 Minutos, de radio Monumental, en el cual se le preguntó por esta posibilidad, y el Moradito no le cerró la puerta.

“No está en manos nuestras porque el equipo (Univertatea de Craiova) tiene una opción de compra que no sabemos, no nos han informado todavía si la van a ejercer o no, así que la respuesta es ‘no sé’.

Juan Carlos Rojas estuvo de invitado en el programa de 120 minutos. (Jose Cordero)

“Si tuviera que adivinar, yo creo que la probabilidad es 50/50 o más. Ojalá regrese, lo recibiremos con los brazos abiertos, es un jugador fundamental, en la cancha y fuera de ella. Se ganó la afición porque, a pesar de no nacer morado, representó muy bien los valores saprissistas de lucha, ojalá así sea”, mencionó.

Rojas expresó que, si el club rumano no ejerce la opción de compra, Saprissa estaría dispuesto a recibirlo, a pesar de su lesión, situación que podría complicar un poco la aplicación de la cláusula, pero aseguró que, si se concreta, sería algo bien merecido.

Paradela es ficha de Saprissa y, actualmente, juega a préstamo en Rumania. A finales del año anterior sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, de la cual se encuentra en proceso de recuperación.