Juan Carlos Rojas tira dardos y aclara por qué no escribe en redes sociales cuando Saprissa pierde

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, aclaró por qué no escribe en redes cuando su equipo pierde. José Cordero. (Jose Cordero)

Juan Carlos Rojas aclaró en sus redes sociales por qué no escribe allí luego de que Saprissa pierde.

El presiente morado fue criticado el fin de semana, luego de que no se manifestara tras la derrota de los morados ante el Real Estelí y el domingo sí lo hiciera invitando a la afición a apoyar al club en el juego contra Guanacasteca.

Este es el mensaje que el Moradito posteó en sus redes el lunes por la tarde:

Me hace muchísima gracia la gente q comenta a mis tuits con cizaña diciendo que por qué no escribo cuando perdemos… Primero le digo a esos: no se estresen tanto por lo q otros (en este caso yo) escriban o no escriban, vivan tranquilos! Segundo, es mi cuenta personal y pondré (o… — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 2, 2023

“Me hace muchísima gracia la gente que comenta a mis tuits con cizaña, diciendo que por qué no escribo cuando perdemos… Primero le digo a esos: no se estresen tanto por lo que otros (en este caso yo) escriban o no escriban, vivan tranquilos. Segundo, es mi cuenta personal y pondré (o no podré) las cosas que me muevan a escribir.

“El día siguiente de una pérdida sinceramente hay poco que me motive a escribir, porque a veces como presidente no es prudente dejar por escrito lo que verdaderamente estoy pensando. No es tan difícil de entender esto, no es ciencia nuclear: como presidente puedo, luego de una victoria, resaltar las cosas buenas; y lo seguiré haciendo porque me siento enormemente orgulloso de esta institución por la cual me desvivo.

“Pero hay momentos en que es mejor ser prudente y guardarme ciertos pensamientos de enojo o frustración, algunos de los cuales los trataré hacia lo interno antes de ponerlos en X (antiguo Twitter) (“los trapos se lavan adentro”).

“Qué tontería pensar que luego de perder voy a salir a madrear al equipo... Sí, lo he hecho en algunas pocas ocasiones donde ya siento que quiero mandar un mensaje, pero no esperen eso normalmente. Yo me alimento de cosas positivas, del optimismo, me gusta escribir y expresarme cuando hay energía positiva.

“Esos que comentan con cizaña, criticando que no hablo luego de algo malo, son los que justamente quieren que escriba algo para llenar los comentarios de más ‘hate’ (odio). Así que les digo esto: escribiré cuando quiera, no porque alguien me presione a poner algo o no, bienvenido al que quiera seguirme sabiendo eso”.