Juan Carlos Rojas vivió un tenso momento con un periodista por el tema de Sergio Gila

La dirigencia del Saprissa dio una extensa conferencia de prensa, este miércoles, para tratar varios temas relacionados con el club y una pregunta que le hicieron a Juan Carlos Rojas tensó el ambiente en la Cueva.

En la actividad, el presi morado estuvo junto con Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del equipo, para dar detalles del regreso de la marca Omnilife como patrocinador, la presentación de los panameños Gustavo Herrera y Newton Williams, como refuerzos del Monstruo; y el retorno del equipo femenino a la primera división.

El periodista Leo Sandí, de Grupo Extra, le consultó a Rojas por qué se había alejado tantos meses del foco público, y también le tiró una consulta sobre Sergio Gila, el exgerente deportivo de la “S”, consultas que molestaron al dirigente saprissista.

El momento incómodo

La pregunta de Sandí fue la siguiente:

“Lo hemos visto sentado muy pocas veces en esta sala. ¿Por qué se alejó tanto durante los últimos meses, cuando se dice que Saprissa está en crisis deportiva y el presidente no aparecía?

“Tuvieron un gerente deportivo que hizo contratos por otros temas, que trajo a jugadores que estaban en el retiro, y el presidente no aparecía para hablar de esto o no se detuvo a ese gerente deportivo”.

Y así le respondió el dirigente morado:

“No es correcto decir que en los últimos meses me he alejado, más allá del rol que he tenido como presidente, El rol de la presidencia y así lo he venido ejerciendo desde hace años, es un rol estratégico, yo no estoy todos los días metido tomando decisiones, ni creo que deba ser la manera de cómo se gestiona un club profesional.

“A nivel de vocería y a nivel de conferencias de prensa, usted puede si quiere ir atrás y revisar el que ha sido de manera estratégica. Yo no estoy en todas las conferencias, ni debo estar, ni creo que el presidente debe estar. Para eso hay diferentes voceros dependiendo del tema.

“Una vez terminado el torneo, que eso fue hace mes y medio prácticamente, ahí sí, como lo dije, entré en este en este análisis de ver si continuaba o no.

Más explicaciones

El presidente continuó diciendo:

“Ahora, usted hace una serie de aseveraciones o una aseveración que me parece muy muy grave.

“Y prefiero que no la vuelva a repetir, en cuanto a las motivaciones de decisiones. Una cosa es que una decisión no sea correcta o, al final, termine siendo una decisión errónea, y otra cosa es que haya algo más detrás de esa decisión.

“Y ahí, cuando usted cuestiona los valores de una persona, perdón, pero más le vale que tenga mucha evidencia de por qué lo hace. Así que le pediría que ni siquiera insinúe eso. Ahora, que se cometieron algunos errores, pues sí, y por eso también hoy estamos donde estamos.

“Pero el rol de la presidencia, el rol de la junta directiva, el rol del gerente general, de comisión técnica, gerencia deportiva, todos tienen su lugar en cómo administramos al Deportivo Saprissa, y los gerentes, los ejecutivos, los profesionales, a quien se les paga un salario, se les da una delegación y una responsabilidad para tomar decisiones”, afirmó.