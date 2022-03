Juan Carlos Rojas y Yosimar Arias se agarran en redes sociales

El presidente de Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas, y el gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, se tiraron tieso y parejo en redes sociales.

Juan Carlos Rojas no ha dicho nada cuando Jafet Soto ha hablado de los árbitros de forma fuerte. (Archivo )

La bronca entre ambos se armó dio cuando el Moradito subió en Twitter el informe arbitral de un partido de ligas menores, en el que Arias fue reportado por los árbitros y en el que se lee lo que el dirigente guanacasteco les dijo de los jueces ese día.

“Me cago en ustedes, qué árbitros más malos, iguales que los de primera división”. Entonces, los árbitros le indicaron a Yosimar que se calmara para no tener que reportarlo y en el informe se lee como reaccionó Arias. “Me vale ver... que me reporten, ustedes y los árbitros de primera, junto con su tal Randall Poveda me pelan la ver...”

Ante eso, Rojas puso en su tuit el siguiente mensaje: “Los que estamos en posiciones de liderazgo en el futbol simplemente no podemos actuar de esta manera. Es reprochable y vergonzoso. Aspiremos a un estándar más alto en donde esto no sea normal ni aceptable”.

Ante ese regaño del Moradito, Yosimar no se quedó callado y reacciono en su Facebook, de una forma más educada, pero tirándole al presi morado y a la institución.

“Sí, me equivoqué, y posiblemente me seguiré equivocando, pero al mismo tiempo aprendiendo a tomar decisiones.

A Yosimar Arias se le pasó la lengua con lo que le dijo a los árbitros.

Porque a diferencia de *otroS* (así lo escribió Yosimar) que siempre opinan en redes sociales a nombre de un equipo para darse valor e importancia, yo *Sí* trabajo para un club y tengo injerencia real en la toma de decisiones, y lo hago de forma honesta y leal, por lo que estoy en un proceso de aprendizaje para ser un digno representante y defensor de esta institución, no solo porque siento los colores, sino, porque tengo una gran y real responsabilidad al frente de esta gran organización”.

Obviamente, las redes sociales de ambos dirigentes se llenaron de comentarios.

Llama la atención, eso sí, que la reacción del Moradito se dé solo con Yosimar, pues otros dirigentes, como Jafet Soto, por ejemplo, han reaccionado en contra de los árbitros con lenguaje salido de tono y no ha reaccionado.