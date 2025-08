Juan Diego Castro traerá a Costa Rica estilo de atletismo que revolucionó EE. UU.

Juan Diego Castro, su hermana Ana Castro Villalobos y Josué Murcia Cruz lanzaron Flow Running para impactar un cambio de vida para las personas (Jose Cordero/José Cordero)

El atleta Juan Diego Castro, uno de los grandes exponentes del atletismo costarricense, está de vuelta en el país luego de sacar dos títulos en los Estados Unidos y, además, crecer de manera exponencial en el máximo circuito deportivo universitario.

Más allá de lo hecho en el aspecto personal, que le dio todas las armas para defenderse en lo académico y continuar su carrera deportiva, el joven quiere aplicar en Tiquicia un estilo en el que se practica el deporte que revolucionó los Estados Unidos.

Junto con su hermana, Ana, y el entrenador y atleta José Murcia, emprendieron un proyecto para que cualquier persona pueda correr en grupo a su estilo y su ritmo, sentirse acompañado y sin las rudas exigencias del deporte, así como algo muy importante, gratis.

“Cuando estaba en Los Ángeles me llamó la atención que había muchos grupos de corredores, llamados “run clubs”, formados en grupos o comunidades. Por ejemplo, un líder de la comunidad dice: ‘Yo quiero armar un grupo para correr, pero como nos dé la gana, a nuestro estilo y forma’.

“Ya sea que usted vaya porque quiere conocer gente, quiere moverse un poquito, por salud o lo que sea, cualquier tipo de propósito con el que usted quiera llegar a correr, estas comunidades lo reciben; todas con gente muy similar, pero cada uno con una razón diferente, y todas llegan a correr”, explicó el joven deportista a La Teja.

Castro destacó que en sitios como Los Ángeles, estas comunidades han crecido a tal punto que, actualmente, existen más de 150, con un promedio de 50 personas cada uno y algunos llegan hasta 150 personas.

Juan Diego, junto con Murcia, quiere implementar este estilo en Tiquicia, con un grupo llamado Flow Running, pero con el plus de que dos atletas de esa talla y un entrenador de primera categoría puedan ubicar a la gente en sus necesidades, objetivos y ritmo.

“Una de las partes que han hecho exitosos a los run clubs es que son sin juicios; nadie estaba pensando ahí en que nosotros tenemos que entrenar, correr, que aquí tenemos que hacer este plan, y que el que no quiera disciplinarse, no puede estar; no, no nada de eso, es un enfoque muy diferente”, destacó.

Para el atleta, poseedor de varios récords nacionales de atletismo, fue muy curioso ver cómo era la evolución de las personas en el club y cómo, al ver a otros, se iban animando cada vez a hacer más cosas.

“Usted veía que la primera vez que llegaba la gente, tal vez, solo con tenis que ni son de correr, una pantaloneta por acá en las rodillas, y una camiseta cualquiera, y a lo mejor ni siquiera corrían, caminaban. La siguiente vez, ya veía que llegaban, e igual, en la misma ropa, pero se animaban a trotar.

“La tercera vez llegan y ya trotan, pero ya tienen en la mente que la primera vez trotó o corrió duró media hora, y hoy quiere durar 29 minutos. La cuarta, ya no solo es que quiero correr en menos de 29 minutos, sino que aquel mae que va al frente mío, me ganó la vez pasada, entonces yo le quiero ganar ahora y así, cada vez más, la misma gente se va haciendo competitiva por su cuenta”, explicó Juan Diego.

Juan Diego Castro cerró una exitosa etapa estudiando y corriendo en los Estados Unidos y ahora quiere aplicar sus conocimientos en Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

El asunto va más allá de correr, porque usualmente, después de hacerlo, se va a desayunar o comer con toda la comunidad, y se organizan como eventos, musicales. Además, tienen a una persona que las guía con el calentamiento y esos detalles, y luego ya la misma gente decide si continúa con ese estilo o buscan un plan de entrenamiento.

Castro ya experimentó ir a un club así en el país; estuvo en un evento con 350 personas un domingo a las 8 a. m., lo que le demostró que sí existen la voluntad y las ganas para formar parte de grupos así.

“Con la visión que ya hemos tenido de todo lo que experimentamos allá, con este nuevo fenómeno que se está dando aquí, que está empezando a crecer con otros run clubs grandes aquí en Costa Rica, queremos añadir la parte profesional, ya más guiada, pero sin quitarle ese aspecto de que cada uno se queda en la parte de su recorrido, en lo que quiera o más le parezca, sin que tengas que tener una meta específica.

“He escuchado historias de historias; por ejemplo, una muchacha nos dijo que salió prediabética y que tenía que proponerse empezar a hacer algo. También una niña nos dijo que como los papás corrían, entonces, ella quería pasar más tiempo con ellos. Es gente que, de verdad, nada más quiere empezar a hacer algo por ellos mismos”, destacó.

Juan Diego Castro estuvo seis años estudiand y corriendo en los Estados Unidos

Juan Diego cerró con una invitación a cualquiera que guste dar el paso, solo necesita la voluntad y animarse. En las redes sociales de Juan Diego Castro está toda la información.

“Usted pone la vibra que quiere comunicar, que invite y la gente solo llega. Es una comunidad que está creciendo; nosotros queremos empezar a desarrollar ese nicho que nadie está cubriendo y ayudar a los corredores, de aquí surge nuestro nombre Flow; es decir, a fluir dentro de ese proceso, sin juicios, sin presiones, que aprendan, que se eduquen de manera segura siempre”, comentó.

Muchas veces algo que para las personas puede ser muy útil y valioso, ni siquiera lo sabía que existía o que lo necesitaba. Empezar desde cero, sin problema, es una de las grandes ventajas acá.