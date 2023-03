Juan Diego Castro tras ganar título en EE.UU: “Más alto que esto no hay a ningún nivel”

Juan Diego Castro (pelo largo) logró uno de los títulos más prestigiosos del deporte en los Estados Unidos. Foto: Oklahoma State/Federico Ledezma

Desde que Juan Diego Castro llegó a la Universidad de Oklahoma State (OSU), el objetivo de ser campeón nacional de relevos fue una de las cosas que le pintaron que querían conseguir en la Liga 1 de la NCAA, el máximo circuito de competencias a nivel universitario en los Estados Unidos.

En su último año en las competencias bajo techo, el josefino pudo saborear el porqué en su universidad soñaban tanto con ese trofeo.

Aunque en su carrera ha obtenido logros bastante importantes, no cabe duda que este trofeo es uno de los más prestigiosos en un país que es potencia mundial en el atletismo y el cual consiguió entre miles y miles de atletas de todas partes del mundo.

Desde Oklahoma, Castro habló con La Teja para explicarnos por qué este título es tan prestigioso y pone en otro nivel a los corredores que tienen el mérito de alcanzarlo.

“Es algo muy gratificante, fueron muchos años intentando ganar ese título y poder sacarlo al final, en la última temporada bajo techo que tengo con la universidad, es muy lindo, algo por lo que finalmente ya puedo estar tranquilo”.

LEA MÁS: Juan Diego Castro hace historia al entrar en las páginas doradas del atletismo de los Estados Unidos

- ¿Es la tarea que le quedaba pendiente?

Una de las que me quedaban, así es, ahora me quedan tres temporadas más para correr en pista al aire libre y seguir con logros individuales, pero la de relevos era una meta que me quedaba pendiente y esta era mi última oportunidad.

- ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo se sentía tomando en cuenta que era su último chance?

La verdad estaba muy tranquilo, muy concentrado, mentiría si digo que estaba muy nervioso, porque no fue así, no lo estaba, me había preparado demasiado, por lo que nada más me tenía que concentrar y hacer mi parte.

Esto es un equipo y al final todos hicimos exactamente lo que habíamos planeado, lo que nos tocaba y creo que por eso desde el inicio, cuando el primer compañero salió e hizo todo tan bien, establece como una vibra competitiva para los tres siguientes que faltábamos.

Juan Diego Castro compitió lleno de confianza por lo que había sido su preparación. Foto: Oklahoma State/Federico Ledezma

- ¿Cómo fue el momento en el que salió? ¿En qué puesto lo hizo?

Salí de tercero, nosotros veníamos con esa mentalidad fuerte y aunque me hubieran dado la estafeta sin ventaja, igual hubiera buscado ganar, pero al traer una ventaja grande y hacerlo todo bien, uno siente más esa confianza y por eso fue que logramos hacer las cosas más que bien.

- ¿Cómo se puede dimensionar para la gente acá en Costa Rica lo que ganaron ustedes allá?

Sucede que más ya más que esto, en la Liga Universitaria de los Estados Unidos, no hay, a ningún nivel, es lo más alto, por lo que es una sensación que es difícil de creer, más que todo porque estamos hablando de los tiempos más altos en la historia del atletismo de los Estados Unidos y ganar este año con las condiciones que eran, es una sensación increíble.

Entre tantos atletas y equipos en el país, es algo realmente difícil de lograr, pero estábamos tan preparados que teníamos mucha confianza de lograrlo, el hecho de tener la oportunidad de estar en el equipo correcto, con las personas adecuadas, es una oportunidad muy difícil de conseguir.

NCAA CHAMPION COWBOYS 🏆



THE COLLEGIATE RECORD HOLDERS ARE YOUR FIRST COWBOY INDOOR NCAA CHAMPIONS SINCE 1986‼️#NCAATF I #GoPokes pic.twitter.com/ClnBoWTgcI — Oklahoma State XC/T&F (@run4okstate) March 11, 2023

- La universidad celebró mucho el triunfo y lo destacó a lo grande pues por primera vez ganan este título, ¿qué le dice eso?

Es un mensaje muy fuerte, es el hecho que somos un equipo con uno de los mejores, no digamos el mejor por ningún motivo, pero de los mejores equipos de fondo y medio fondo de los Estados Unidos, eso es algo muy poderoso, muestra la solidez del programa atlético como tal.

- ¿Se habían quedado cerca en algún momento de ganar el título?

El año pasado quedamos quintos y la diferencia entre el primero y nuestro corredor, que fue quinto, fue como de segundo y medio, que es cerca, pero no tanto, pero ya andábamos por ahí.

- A nivel físico vemos una mejoría suya evidente por estos años allá, ¿cómo ha sido eso?

Es básicamente el entrenamiento como tal que se refleja de esa manera, no es tan intencional, es un reflejo del entrenamiento que uno hace, entre más se hace, sí se ven mucho los cambios.

Juan Diego Castro sigue elevando el nombre de Costa Rica en el extranjero. Cortesía: Comité Olímpico

- ¿Qué viene ahora para usted?

Ahora a finales de marzo o la primera de abril empiezo a competir en pista normal, a partir de eso, hasta agosto tengo competencias bastante seguidos. A mitad de año compito con la selección nacional en el Centroamericano y del Caribe y a final de año en el Panamericano, pero eso es otro bloque de temporada.

- ¿Qué objetivos le faltan por cumplir allá?

He logrado cosas importantes, pero se me han quedado en el camino algunas y han aparecido otras, así sucede, pero el progreso sí es visible, nunca se va a lograr conseguir todo lo que uno se propone, pero eso mismo crea otras oportunidades, aún queda mucho por delante.

- ¿Este es el título más importante de su carrera?

No sé la verdad, es bastante difícil compararlo, porque está la medalla panamericana en los Juegos Sub-23, el logro de Kenia que fue hace bastante (cuarto lugar en la final de los 800 metros lisos en el Mundial de Atletismo Sub-18), hay varios de esos, lo que lo vuelve un poco difícil de comparar.