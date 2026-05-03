Juan Diego Madrigal se despide de su equipo y envía un sentido mensaje a los aficionados

Un experimentado defensor del fútbol nacional cierra una nueva etapa en su carrera.
El jugador Juan Diego Madrigal, quien ha defendido los colores de equipos como Saprissa, Cartaginés y Santos, se despidió del Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso, y el cual le abrió las puertas en el torneo de Clausura 2026.
A través de sus redes sociales, el Chino confirmó que deja el equipo lechero.
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El mensaje del “Chino” Madrigal
“Culmino una etapa futbolística y primero que todo agradezco a Dios siempre, por permitirme hacer lo que amo y por darme la oportunidad de vivir esta etapa, por guiarme, por acompañarme en cada momento y por cuidarme de lesiones.
“Me despido de un club muy importante, ya que fue mi primera experiencia en segunda división y donde tuve el honor de ser capitán, y jugar en un año 26 partidos los 90 minutos, 4 asistencias y 1 gol.
“Me voy con la satisfacción de haber entregado el máximo esfuerzo en cada entrenamiento y en cada partido. Y lo hago con la frente en alto, ya que mi salida no obedece a un bajo rendimiento, ni a circunstancias negativas”, mencionó.