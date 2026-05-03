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Juan Diego Madrigal se despide de su equipo y envía un sentido mensaje a los aficionados

Un experimentado defensor del fútbol nacional cierra una nueva etapa en su carrera

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un experimentado defensor del fútbol nacional cierra una nueva etapa en su carrera.

El jugador Juan Diego Madrigal, quien ha defendido los colores de equipos como Saprissa, Cartaginés y Santos, se despidió del Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso, y el cual le abrió las puertas en el torneo de Clausura 2026.

A través de sus redes sociales, el Chino confirmó que deja el equipo lechero.

Juan Diego Madrigal.
Juan Diego Madrigal se queda fuera del Club Sport Uruguay. Foto: Facebook CSU. (Foto: Facebook CSU./Foto: Facebook CSU.)

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El mensaje del “Chino” Madrigal

“Culmino una etapa futbolística y primero que todo agradezco a Dios siempre, por permitirme hacer lo que amo y por darme la oportunidad de vivir esta etapa, por guiarme, por acompañarme en cada momento y por cuidarme de lesiones.

“Me despido de un club muy importante, ya que fue mi primera experiencia en segunda división y donde tuve el honor de ser capitán, y jugar en un año 26 partidos los 90 minutos, 4 asistencias y 1 gol.

“Me voy con la satisfacción de haber entregado el máximo esfuerzo en cada entrenamiento y en cada partido. Y lo hago con la frente en alto, ya que mi salida no obedece a un bajo rendimiento, ni a circunstancias negativas”, mencionó.

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Juan Diego MadrigalClub Sport Uruguay
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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