Juan Luis Hernández: “Lo que hizo don Leonardo es una falta de respeto para la institución”

El técnico tico español Juan Luis Hernández Fuertes le tiró con todo al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, luego de las duras palabras que este tuvo contra el entrenador del cuadro brumoso, Géiner Segura.

Juan Luis Hernández - Fuertes (Facebook)

Vargas dijo entre otras cosas que ese técnico ni fu ni fa, que Herediano les va a meter cuatro goles y que se deben tomar decisiones.

Juan Luis, quien ha dirigido al Cartaginés y se ha declarado brumoso y herediano (a ambos equipos los dirigió), dijo que lo dicho por Vargas es una falta de respeto para el Cartaginés y para Géiner Segura.

A Géiner Segura le pegaron un jalón de orejas por ser tan flojo de visita el Cartaginés. (Jeffrey_Zamora)

“Es una falta de respeto para la institución, ¿cuánto tiempo tiene Cartaginés con técnicos a los que le paga mucho y llegan a la última jornada sin clasificar?”, manifestó.

“Ese señor no tiene ningún derecho a faltarle el respeto, y si cree que el equipo y el estadio es suyo y hace lo que le dñe en gana, está equivocado y los cartagos se la va vamos a cobrar porque no ha hecho una asamblea no sé en cuánto tiempo”, añadió Hernández.

Dijo que si él fuera Géiner, en primer lugar no hubiera firmado con un dirigente sin trayectoria y en segundo lugar, no dura ni un minuto más una vez que don Leo le diga esas palabras.

[ Juan Luis Hernández Fuertes: “Técnicos como Iñaki Alonso hay cinco mil más en España” ]

“No duro ni un minuto, que se pongan el buzo él y su hijo y que entrenen el equipo. Yo no podría estar con una persona que no está a la altura del club”, añadió.

Otro cartaginés que opinó fue Belisario Solano, presidente del colegio de Periodistas, quien explicó que lo que dijo Vargas fue al calor del momento.

“Fue una explosión que tuvo don Leo, donde descargó la frustración, la molestia y el dolor, el desencanto. Es un ser humano y tiene el derecho de explotar y expresarse, es natural, pero no era lo más prudente. Si uno explota, lo debe hacer en la intimidad, o con una persona que sirva de amortiguador”, expresó.

Leonardo Vargas le tiró duro a su técnico y algunos lo interpretan como irrespetuoso e inoportuno. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a todo, Belisario dijo que no necesariamente renunciaría, si estuviera en los zapatos de Géiner.

“En el momento me daría mucho dolor, me sentiría agraviado, pero uno puede salir corriendo o hacer un análisis de qué cosas estoy haciendo mal, por qué planteé el partido de una forma y salió de otra”, dijo.

“Cartaginés ha sido brillante, clasificó antes de la última jornada, otros grandes no lo hicieron”, Juan Luis Hernández

Este lunes, se supo que Géiner y Leo se reunieron en el Fello Meza, pero no se dieron detalles de los alcances. Géiner expresó antes de la reunión en “Encuentro Deportivo” con Yashin Quesada que el presidente tiene todo el derecho de criticarlo y que pase lo que pase, siempre lo admirará por lo que hace por la institución.