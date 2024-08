Juan Miguel Basulto dijo esto sobre el arbitraje y su expulsión ante el Cartaginés

Miguel Basulto vio la tarjeta roja en choque entre el Herediano y Cartaginés (Rafael Pacheco Granados)

Juan Miguel Basulto, defensor del Herediano, se responsabilizó de la derrota luego de salir expulsado en el choque contra el Club Sport Cartaginés.

El cuadro florense perdió por todo lado en su visita al Fello Meza y es que, tras de que cayó en el marcador 3 por 1, también se quedó sin el jugador mexicano, quien vio una inesperada tarjeta roja.

“No es mi primera expulsión. Son tomas de decisiones, el árbitro manda y yo no lo voy a juzgar, simplemente me hago responsable de lo que pasó. La jugada fue que me pusieron un pase al centro, quiero controlar, siento un empujón, ahí me caigo y al caerme siento contacto con el otro jugador. No sé la verdad donde le pegué, yo ya me iba cayendo, pero no voy a juzgar las decisiones del árbitro”, contó tras el juego.

El zaguero no tuvo problema en responsabilizarse del mal resultado, ya que para él la expulsión marcó un antes y un después en el partido.

“La expulsión fue un momento muy determinante para el equipo porque íbamos perdiendo 1 a 0 y también ya se habían hecho cambios con perfil muy ofensivo y, al perder, en este caso un cinco (su posición en este partido) que es un equilibrio, en un momento determinante y no fue positivo para el equipo”, mencionó.

A pesar del mal momento, el mexicano espera que el cuadro se recupere pronto y pueda conseguir buenos resultados.