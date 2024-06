Juan Pablo Vargas explica qué puede hacer Costa Rica para frenar el poderío de Brasil

Juan Pablo Vargas, defensor de la Selección de Costa Rica, explicó este domingo a qué factores debe apelar la Tricolor para intentar frenar el poderío de Brasil, una de las mejores selecciones del mundo y una de las favoritas para ganar la Copa América.

Costa Rica y Brasil juegan este lunes, a las 7 de la noche, en el estadio SoFi, en el partido que cierra la primera jornada de la competición. Brasil llega como claro favorito ante la selección centroamericana, por eso, Vargas explicó algunos de esos factores.

Juan Pablo Vargas

Primero, dijo que deben ser ordenados, porque los brasileños son fuertes en el uno contra uno y deben cubrir los espacios de los balones filtrados. “Podemos hacer el partido que queremos plantear. Una clave es no dejarnos desordenar por los movimientos de ellos”, dijo.

LEA MÁS: Técnico de Brasil y su “mentira piadosa” sobre Costa Rica

Por supuesto, una mentalidad ganadora debe ser parte del equipo este lunes. “Sabemos dónde juegan, que valen no sé cuántos millones, pero somos once contra once, ambos tenemos dos piernas, dos brazos; o sea, no tienen más características físicas que nosotros, que no podamos superar con ganas, con pundonor”.

Eso sí, reconoció que, a lo mejor, las características técnicas e individuales podrían inclinarse hacia los suramericanos, pero eso también tiene un antídoto.

“Posiblemente en Brasil 2014, Italia valía más que Costa Rica, Inglaterra valía más que Costa Rica y Uruguay, pero al final el corazón y la garra dentro de la cancha equipara esos valores. Más que decir las cualidades de Brasil, que todos las saben, es qué hacemos nosotros para equiparar y hacer un partido correcto”, manifestó.

Dijo que adelante tienen hombres veloces y jóvenes, y serán importantes para cuando puedan tener el balón y montar algún ataque.

“Tenemos que ser equilibrados, no nos vamos a meter atrás porque se va a dar un espacio en cualquier momento. Es mantener el bloque medio y en la medida que podamos ser ordenados será clave no dejar espacios en la línea de pase”, añadió.