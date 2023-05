Juan “Pingo” Rodríguez es el masajista de Saprissa que ha ganado 18 títulos

Jamás se cansa de ganar. Llegó a Saprissa en 1997 como masajista, de la mano de Alexándre Guimaraes, y a partir de ahí comenzó a celebrar y celebrar títulos. Este 28 de mayo del 2023 se colgó la medalla 18 de campeón nacional con los de Tibás.

Con tremendo orgullo y felicidad posteó en Twitter: “18 veces Campeón Nacional”. No hay nadie más en la institución morada que haya ganado más títulos que Juan Gabriel Rodríguez a quien todo el “planeta-Saprissa” conoce como “Pingo”, el sobrenombre que le puso su abuelo materno.

Son 23 medallas en total las que se ganó ya con Saprissa. (Carla Orozco Odio)

Pues Pingo se puede dar el lujo ahora de lucir 18 medallas de campeón nacional, una de Concacaf y, nada más y nada menos que una medalla del Mundial de Clubes del 2005, en el cual Saprissa finalizó en la tercera posición. No hay nadie más en el equipo morado que lo iguale.

A pesar de que tiene una tradición muy arraigada, recibir su nueva medalla de campeón con las otras ganadas colgadas de su cuello, este 28 de mayo no lo hizo. Recibió su presea 18 con su cuello limpio, de seguro vendrá la foto del orgullo con las 18 medallas, no creemos que vayamos a esperar mucho para tener esa postal histórica.

Ese 28 de mayo se puso con orgullo la camisa del título 38 de Saprissa. (Tomada de Twitter)

“Yo tengo mi casa gracias a Saprissa, pagué el enganche con el premio que me dieron del Mundial de Clubes, acá he pasado muchísimas cosas como para no tener mi corazón en esta institución a la que le he dedicado tanto”, expresó.

Pingo no las ha visto siempre maduras en Saprissa, antes de que las cosas se acomodaran supo lo que era tener salarios atrasados y hasta en un momento estuvo a punto de tirar la toalla y dejar el equipo, pero al final aguantó.

Con al gorra de su Saprissa, Pingo recibió este 28 de mayo la medalla 18 como campeón nacional. (Alonso Tenorio)

“Con el único técnico que tuve algún problema fue con Patricio Hernández (argentino). No hubo química con él cuando llegó a Saprissa, tuve un trato muy diferente a lo que siempre he tenido acá. Uno notaba que el trato era diferente, era algo que me tenía cansado, me tenía desconfianza, pero era algo de él, se fue y todo se arregló”, nos dijo Pingo en el 2018 cuando le hicimos una nota porque para ese entonces tenía 14 medallas.

En Twitter Pingo enseñó la medalla 18 como campeón nacional. (Tomada de Twitter)

“En la actualidad tengo 22 medallas. De campeonatos son 17, cuatro de subcampeonato y la del Mundial de Clubes. Las medallas las tengo en un lugar especial en la casa, quiero hacer algo para que estén un poco más expuestas, pero están bien conservadas”, afirmó con orgullo el vecino de Belén, en otra nota que publicamos el año pasado, súmele otra, 23 medallas en total y 18 de campeonatos nacionales.