Juegos Olímpicos: Esto hará Gerald Drummond tras obtener el boleto a semifinales

Gerald Drummond dijo presente en las semifinales de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024 y reconoce que ese era su primer gran objetivo.

“Las sensaciones son muy distintas, hoy (martes) no estoy tan cansado, ayer (lunes) estaba exhausto, es algo raro, son cosas que pasan en el deporte. Ahora estoy contento porque pasé a las semifinales, ese era el primer objetivo de estos Juegos Olímpicos. He tenido un buen año y creo que no haber llegado a esta instancia no habría quitado lo que he hecho, pero esto era parte de los resultados para culminar un buen año”, aseguró el atleta nacional.

El nacional logró su boleto este martes al dejarse el segundo lugar de su heat de repechaje con un tiempo de 48.78.

Gerald Drummond hizo una gran carrera para meterse a las semifinales. Foto: CON

LEA MÁS: Juegos Olímpicos: ¡Gerald Drummond aprovechó su segunda oportunidad y está en semifinales!

El tico, además, contó qué hará en estas horas previas a la que será su tercera carrera en las Olimpiadas.

“Ahorita voy a masajearme, meterme al hielo, comer demasiado bien y descansar, para recuperarme mañana. Será una semifinal con rivales superimportantes, probablemente me tocará con uno de los tres mejores de la historia de mi prueba. Espero que tenga suerte y me toque un bonito heat”, concluyó el atleta en declaraciones compartidas por el Comité Olímpico Nacional.

Además, ya se revelaron los heats para este miércoles, a Gerald le tocará en el tercero. A la final clasifican los primeros dos de cada heat y los dos mejores tiempos, para completar los ocho atletas que pelearán por las medallas.