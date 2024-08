Juegos Olímpicos: Gerald Drummond reveló de dónde sacó fuerzas para cerrar su paso por París 2024

Gerald Drummond podrá estarse despidiendo de los Juegos Olímpicos París 2024 en el puesto número 21 del ranking mundial, luego de alcanzar la clasificación a la gran final, durante las semifinales de los 400 metros con vallas.

Y si bien no es el resultado que esperaba, el tico reveló que la clave para llegar hasta las semifinales es el fruto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su familia.

Gerald Drummond cerró su participación en los Juegos Olímpicos en el puesto 21 del ranking mundial. Foto: Comité Olímpico.

“Creo que soy más maduro, más inteligente emocionalmente, soy más rápido. (Tokio 2020) era de mis primeros juegos, creo que llegué un poco nervioso, no supe manejar la presión de todo un país viéndome competir, pero eso me dio muchísima experiencia para venir hoy y tratar de dar mi máximo esfuerzo”, explicó Gerald en una entrevista cortesía del Comité Olímpico.

A continuación puede ver el video completo:

Incluso, el vallista reveló que el tener contacto con su familia, directamente, desde la pista le dio ese segundo aire que tanto necesitaba para cerrar en todas su paso por los Juegos Olímpicos.

“M encantó ver a mi familia, creo que eso me dio como una retrospectiva de todo lo que he vivido en mis últimos 20 años de carrera y todo lo que ellos me han apoyado. Creo que este triunfo no es solo mío, es de ellos también”, concluyó.

