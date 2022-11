Jugador confiesa lo que les dijo Jeuastin Campos en el descanso

La historia contará que el Deportivo Saprissa tenía diez hombres y que el Club Sport Herediano ganaba 1 a 0 el partido y que los florenses requerían otro pepino para al menos forzar a los tiempos extras.

Saprissa era visitante en el Coyella Fonseca y la situación era apremiante; los locales dominaron de cabo a rabo la primera mitad y el complemento se veía muy difícil para los morados.

El defensor fue de los jugadores más regulares de Saprissa.

El gol tempranero del Herediano y la expulsión al minuto 37 de la Torre Kendall Waston ponía la Copa 37 en riesgo.

Cuando los jugadores ingresaron al camerino necesitaban un guía, un líder que les dijera cómo afrontar un segundo tiempo en condiciones tan extremas y adversas. Y la voz surgió, fue la del entrenador Jeaustin Campos.

“Nos dijo que lo teníamos que sacar con coraje, que ya la teníamos en la mano y no la podíamos dejar ir, que teníamos que sacar esto a como fuera, que Saprissa ante la adversidad es más fuerte y aquí estamos… dio resultado”, expresó el defensor Pablo Arboine, uno de los más felices con el título morado.

Él mismo debió multiplicar esfuerzos, cerrar el camino a los heredianos para gol, cortar juego y no pensarlo dos veces si había que reventar la pelota. El título era lo importante.

Y sabían que ese gol tempranero y el empuje florense haría que la labor no fuera nada sencilla.

“Era difícil, Herediano salió al ataque, hizo una buena presión en el primer tiempo que, prácticamente, fue controlado por ellos. En el segundo tiempo nos concentramos, hicimos un buen bloque y somos campeones”, dijo.

En el campo de juego del Coyella Fonseca, en pleno festejo, Arboine no se olvidó de su esposa, su hija, sus padres, sus hermanos y abuelos, porque han formado parte de este premio que hoy lo tiene disfrutando de su primer título.

Pablo Arboine llegó a Saprissa como una contratación de bajo perfil pero resultó fundamental.

“También me queda agradecer a la afición por el cariño y el apoyo que me han mostrado. Poco a poco he sabido ganármelos, con esfuerzo en la cancha, con coraje que es lo que siempre me ha caracterizado”.

El zaguero explicó cómo logró adaptarse tan bien al camerino del equipo campeón nacional.

“Por la confianza, desde que llegamos nos arroparon, nos abrigaron. Aquí estamos para apoyarlos, aquí vienen a sumar, a aportar y durante todo el torneo y hoy hemos aportado para celebrar este título”, añadió.

Dijo que la sensación de ser campeón es indescriptible.

“Es hermoso, es mi primer título, ahora disfrutar al máximo, sobran las palabras”, expresó.

“En lo personal ha sido un torneo muy bueno, de altos y bajos, de más altos que bajos y contento de disfrutar de esto tan hermoso que es ser campeón. Este es el mejor Saprissa de los últimos años, los números lo avalan”, dijo.