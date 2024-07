Jugador de Alajuelense demuestra cuánto ama a sus perros dándoles un chineo para muchos insólito

Carlos Martínez tiene un Golden Retriever al que le da todo tipo de chineos desde que era cachorro. Foto: Instagram (Sergio)

Una de las pasiones más grandes en la vida de Carlos Martínez, lateral derecho de Alajuelense, es su amor por los animales; especialmente, por los perros y gatos a quienes chinea a más no poder.

Carlos es de los que no le duele ni escatima gastar dinero para sus tres perritos porque él, al igual que muchos otros, no los ve como mascotas o posesiones, sino como sus grandes compañeros en casa. Por eso, en este Día del Perro le contamos su historia.

Martínez es de los que bromea que tiene “perrhijos”, pues en su hogar en Santa Ana sus peluditos son tratados como reyes, al punto que el mismo siente que a veces se pasa y hasta los chinea más de la cuenta.

“Yo tengo tres, un golden retriever y dos zaguatitos, y a todos los quiero por igual; realmente, me gustan mucho los perros y trato de darles de todo para que estén en las mejores condiciones”, dijo a La Teja como todo un orgulloso “papá”.

Desde el 2019 llegó a su vida Muntary, el golden que conquistó su corazón, y en octubre del 2023 adoptó a los dos zaguatitos a los que conoció en una jornada de adopción que se organizó en el estadio Morera Soto previo a un partido del equipo femenino.

Carlos Martínez y sus perros se acomodan con él hasta para dormir. Foto: Instagram

“Dentro de los que adopté estaba uno que tiene siete años, la cual me gustó mucho y me alegró mucho llevármela, pues la gente siempre prefiere llevarse cachorritos y a los perros más viejitos no los ven tanto, entonces por eso me lo llevé, para darle un hogar”, destacó.

Cuando Carlos se enteró ese día que tendría una jornada de adopción fue para ver a los perritos y dos de ellos lo conquistaron por lo que no pudo negarse y se los llevó para su casa.

Martínez más bien es de los que se tiene que aguantar, porque a veces le dan unas ganas de adoptar más, pero por el tiempo y la calidad de vida que quiere darles prefiere quedarse así, ya que de feria en la casa de su mamá, tiene otro más.

El amor por los animales siempre lo ha tenido, pero nos dijo que su primer perro lo tuvo a los 14 años cuando se hermana lo llevó a la casa y se encariñaron mucho.

Carlos Martínez tiene un Golden Retriever al que le da todo tipo de chineos. Foto: Instagram

Carlos Martínez metió a sus perritos al kínder

Un detalle que a muchos les parecería insólito es que desde este año sus perros van al “kínder”, como le llama a un lugar al que los lleva para que se los cuiden durante el día cuando él no está, y donde pueden relacionarse con otros perros y desarrollarse de buena manera.

“Yo, la verdad, que los chineo mucho, trato de darles de todo, tenerlos muy bien atendidos y chinearlos bastante. Ahora los estoy llevando hasta el kínder, adonde se pueden relacionar con otros perros y adonde sé que me los cuidan muy bien y se divierten”, confesó.

En un momento pensó que el tema del kínder ya era demasiado, que los estaba chineando más de la cuenta, pasándose un toque, pero el verdadero motivo no es tanto por cumplir un capricho, sino para que no pasen solitos mientras él está entrenando y cumpliendo sus funciones con Alajuelense.

Los futbolistas manudos van llegando al Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares a eso de las 7 a.m. para desayunar y suelen retirarse como a las 2 p.m., después de almorzar, por lo que se inventó una solución para que sus perrhijos no pasen tanto rato solos todos los días.

Los chineos no acaban ahí, Carlos les pasa comprando juegos, correas, diversos accesorios para usar y hasta zapatos especiales, los cuales cuando los sacan, ellos ya saben qué significa.

Los perros de Carlos Martínez usan hasta zapatos y todo tipo de accesorios. Foto: Instagram

Carlos supo gracias a esta nota que este domingo es en el Día del Perro, fecha que no tenía en el calendario, pero al enterarse nos contó que no lo pasará por alto y se lo celebrará a sus “perrhijos”.

“Algo tendré que hacer, le tendré que comprar algún regalito, algún cariño especial, llevarles por lo menos un hueso o algo, porque si es así, es una fecha que no podemos dejar pasar”, nos comentó.

No cabe duda que para Carlos este domingo será muy especial, más allá que sea el debut de Alajuelense en el torneo nacional ante el Santos. En casa tendrá a tres amigos que lo recibirán con el mismo amor y felicidad de siempre, sin importar cuál sea el resultado o lo que pase. Les toca celebrarlos juntos.