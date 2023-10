Jugador de Alajuelense relató el gran susto que se llevó debido a un golpazo

Guillermo Villalobos (3) fue uno de los capitanes de la Sub-23 en los amistosos ante Colombia. (Rafael Pacheco Granados)

Este jueves será un día muy importante para el defensor de Alajuelense Guillermo Villalobos, pues le harán otros exámenes para determinar si ya está listo para volver a jugar o tendrá que esperar más tiempo.

Lo anterior se debe a un golpe fortísimo que recibió en la cabeza, el pasado martes, cuando jugaba con la selección sub-23.

Durante el amistoso ante Colombia, el zaguero rojinegro tuvo un golpe que obligó a que fuera sacado del terreno de juego para trasladarlo a un hospital con el fin de hacerle unos exámenes para determinar qué pasó con él.

Villalobos reconoce que se acuerda muy poco de lo que sucedió en la jugada, ni del rato en el que lo llevaron al hospital Max Peralta, en Cartago.

“Me di un golpe muy fuerte en la cabeza, gracias a Dios me atendieron de la mejor manera, me hicieron los exámenes correspondientes y ya voy de lleno con el equipo.

“Si te soy sincero, no me acuerdo de mucho de lo que pasó, recuerdo el golpe y después, cuando estaba en el hospital, perdí la memoria en ese tracto del estadio al hospital”, comentó a FUTV este miércoles por la noche.

LEA MÁS: Joel Campbell soltó una picosa confesión sobre su momento en Alajuelense

Memo comentó que se siente bien, pero que sí son necesarios otros análisis como parte del protocolo que se establece para descartar que haya sufrido una contusión o algo por el estilo, pues la pérdida de memoria temporal suele ser uno de los síntomas en esos casos.

“No he tenido ningún efecto secundario, pero tengo que esperar a ver qué me dicen. No sabría decirte si puedo viajar (a jugar en San Carlos el sábado) pues tengo que esperar las indicaciones del médico, esperemos que sí, porque yo siempre quiero jugar”, agregó.

LEA MÁS: Futbolista de Cartaginés jugó 45 minutos con una de las condiciones más delicadas para la FIFA

Con Alajuelense, Villalobos ha gozado de bastante regularidad este torneo y su nivel incluso valió para ser convocado a la Sele sub-23 para los amistosos ante Colombia.