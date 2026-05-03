Jugador de Cartaginés enciende las alarmas por una molestia previo al juego contra Herediano

Un jugador de Cartaginés se lastimó durante el calentamiento, previo al juego contra el Club Sport Herediano, y su presencia en el juego de ida de la semifinal es un misterio.

Según reportó hace pocos minutos Deportivas Columbia, el futbolista Marcelo Pereira tuvo un resentimiento durante un pique y se lo tuvieron que llevar al camerino, para hacerle pruebas a ver qué se le puede aplicar.

Marcelo Pereira se lastimó en el calentamiento del juego entre Cartaginés y Herediano. Foto: prensa CSC. (CSC )

De momento se desconoce si el central hondureño podrá entrar al partido contra Heredia, que está programado para las 8 de la noche.

Pereira era de la partida, para el juego de ida de las semifinales.