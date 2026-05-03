Deportes

Jugador de Cartaginés enciende las alarmas por una molestia previo al juego contra Herediano

El juego entre Cartaginés y Herediano dará inicio a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un jugador de Cartaginés se lastimó durante el calentamiento, previo al juego contra el Club Sport Herediano, y su presencia en el juego de ida de la semifinal es un misterio.

Según reportó hace pocos minutos Deportivas Columbia, el futbolista Marcelo Pereira tuvo un resentimiento durante un pique y se lo tuvieron que llevar al camerino, para hacerle pruebas a ver qué se le puede aplicar.

Marcelo Pereira, hondureño, Cartaginés
Marcelo Pereira se lastimó en el calentamiento del juego entre Cartaginés y Herediano. Foto: prensa CSC. (CSC )

De momento se desconoce si el central hondureño podrá entrar al partido contra Heredia, que está programado para las 8 de la noche.

Pereira era de la partida, para el juego de ida de las semifinales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésHeredianoEstadio Fello MezaMarcelo Pereira
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.