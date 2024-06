Jugador de la Selección de Costa Rica revela que es visto como un ejemplo a seguir en su pueblo

Yeison Molina a punta de esfuerzo de ha ganado un campo en la Selección de Costa Rica. Foto: Fedefútbol.

Yeison Molina es de los jugadores que más le ha sacado provecho al proceso de la Selección de Costa Rica desde que asumió Gustavo Alfaro y contó que una de las claves para mantenerse en las convocatorias es gracias a un apoyo especial.

El futbolista de Guanacasteca explicó en una entrevista al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) que ese respaldo viene de su natal Nicoya.

“Es algo muy lindo, he recibido muchos mensajes de mi gente que me ha dicho que soy un ejemplo a seguir, eso me pone muy contento”, comentó.

Molina es de los pocos futbolistas que ha estado en todas las convocatorias del Lechuga desde que asumió la Tricolor, a mediados del 2023, esa constancia lo hizo entrar en la lista final para la Copa América.

Adelantó que tras el torneo internacional, lo primero que hará cuando regrese a su querida Nicoya es reunirse con los chiquillos de la zona, para motivarlos.

“Quiero ser un ejemplo para los chicos de mi pueblo que vienen empezando en el fútbol, esperando reunirme con ellos después de la Copa América para contarles cómo fue esta experiencia”, explicó.

Ansioso por primer duelo

La Selección de Costa Rica debutará contra Brasil el próximo lunes 24 de junio a las 7 p. m. en California, Molina no escondió su ansiedad para que llegue ese juego y espera jugar varios minutos contra los cariocas.

“En lo personal quiero que llegue el primer partido contra Brasil, es algo muy lindo que me ayudará a tomar más experiencia, que las aprovecharé al máximo para seguir trabajando fuerte. En el aspecto grupal, el equipo está motivado, hay mucha unión y queremos competir”.

El fuerte pique por un campo en la titular no lo agüeva, más bien lo motiva.

“La competencia es muy buena y sana, hay compañeros de mucha calidad, acá nada más es trabajar fuerte y el profesor sea el que tome la última palabra”, concluyó.