Jugador de San Carlos cerca del Saprissa se sinceró con La Teja tras negociación fallida

Andrey Soto (primero de derecha a izquierda) jugador San Carlos. Foto: Prensa AD San Carlos

Desde la semana pasada el nombre del futbolista Andrey Soto, de la Asociación Deportiva San Carlos, estuvo sobre el tapete y se escuchó en todos los programas y se leyó en los diarios.

Su posibilidad de llegar al Saprissa parecía cercana, pero al final ambos clubes no pudieron ponerse de acuerdo en lo económico y el fichaje se cayó a última hora.

Sobre el caso escuchamos la versión de Gustavo Pérez, gerente general de San Carlos; Gustavo Chinchilla, su contraparte en Saprissa y hasta del técnico morado Vladimir Quesada, pero quién no se había referido era el principal implicado, el propio Andrey.

Este jueves conversamos con él, para saber cómo estaba luego de tener la opción de ir a un equipo grande, al que muchos quieren ir, el bicampeón nacional.

Tranquilo, calmado, un muchacho muy ubicado que entiende el negocio y la realidad del fútbol nos explicó todo lo que pasó esta semana.

-¿Cómo ha sido para usted la pretemporada con todo lo que ha hablado a su alrededor?

Me he mantenido tranquilo, enfocado en mi equipo, hasta que no me dieran una respuesta me mantuve al margen de todo, la negociación fue entre clubes, en la que no intervine, por eso estuve tranquilo.

-¿Usted estaba al tanto de todo lo que hablaba, lo que se decía al respecto?

Creo que de las redes sociales uno se informa mucho, por ahí sí escuché y leí lo que se hablaba, pero yo me quedé solo con lo que informaban del club.

-¿Cómo tomaba la oportunidad?, ¿es algo que le ilusiona?, ¿quería ir al Saprissa?

Creo que era una linda oportunidad, pero lastimosamente no se dio, entonces ahora quedo 100% enfocado en mi club para hacer las cosas de la mejor manera.

-¿Es la primera oferta concreta que le llega de un equipo grande?

Desde ligas menores si estuve a punto de irme a los equipos grandes, pero en San Carlos me respaldaron muy bien, querían mantenerme y me quedé con ellos.

-¿En ligas menores quién lo buscó?

La Liga y Saprissa

-¿La oportunidad de Saprissa la veía como un paso de crecimiento en su carrera?, ¿tiene esperanza que la puerta se abra de nuevo?

Sí, si no se dio ahora fue por algo, yo creo en los planes de Dios, si uno trabaja a consciencia y hace las cosas bien, las cosas llegan solas, sé que después pueden venir mejores oportunidades.

-¿Cómo manejó el tema de la familia y amigos?, que posiblemente le preguntaban mucho por el tema...

Sí, sí, mucha gente me escribió si me iba para Saprissa y si era cierto y eso, yo siempre les contesté solo lo que sabía, me mantuve tranquilo, pues les decía que eso era una negociación entre clubes.

-¿A lo interno del club hablaron con usted sobre por qué no se dio?

Sí, sí, claro, creo que casi a todos les dicen lo mismo, pero lo que hablamos es que entendía la negociación, si se da daba muy bien, sino, yo entendía cómo es esto.

28/05/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo es su relación con Vladimir Quesada, él habla muy bien de usted y de sus capacidades?

Con el profe me llevo muy bien, la verdad, le agradezco por tomarme en cuenta, es una muy buena persona, sí le estoy muy agradecido por como ha sido conmigo siempre.

-¿Ustedes se conocieron en la Fedefútbol?

Así es, nos conocimos cuando era técnico de la selección U-20. Tuve una relación normal como con cualquier entrenador, por ahí él le habla a uno afuera de la cancha, lo aconseja, con él jugaba con mucha regularidad en la selección.

-¿Desde hace cuánto está en San Carlos?

Desde los 13 años, soy de allá, el barrio cercano al estadio (Barrio San Martín).

-¿Entonces usted anda en los alrededores del estadio desde chiquillo?

Claro, desde niño me escapaba para ir a jugar bola al estadio, fui muchas veces. Como desde los cinco años, además iba a ver partidos, era la época en la que el profesor Víctor Abelenda jugaba.

-¿A nivel de selecciones tiene todo el proceso?

Correcto, llego a U-15, luego en 17, la sub-20 en la que ya acabé, estuve con la sub-23 en Juegos Centroamericanos y del Caribe y aspiro también a la mayor.