Jugador de San Carlos se adelanta y le pide a Saprissa que no se alojen en una excusa

Saprissa volverá a la cancha del Carlos Ugalde, en la que la vio fea en su última visita hace unos días. (Saprissa)

Roberto Córdoba es uno de los referentes de San Carlos, una de las voces autorizadas en el camerino norteño y este jueves hizo un llamado a que en la semifinal ante Saprissa se hable más de fútbol que del mal estado de la gramilla del estadio Carlos Ugalde.

Diversos equipos que han visitado el campo norteño se han quejado este torneo que está en muy malas condiciones y que eso prácticamente no los deja desarrollar buen fútbol dejando de lado lo que los equipos hacen, declaraciones que el volante norteño no comparte totalmente.

Jugadores como David Guzmán en el pasado le tiraron durísimo y dijeron que es la más fea del fútbol nacional.

“Tampoco es que hay canchas de alto nivel en todas partes, tal vez hayan dos o tres en este fútbol, yo lo veo como una excusa, porque a ver, sabemos que la cancha no está bien, ya lo he dicho, está mal, la bola pica complicado, no es el pique que esperamos, pero hay que jugar ahí, tratar de hacerlo de la mejor forma, al final sea como sea lo han dicho, es algo que nos afecta también a nosotros.

“Creo que hablar de la cancha es una excusa y quitarle el enfoque de lo que es la semifinal, que es una fiesta, un partido bonito, que sea cual sea el ganador, nos merecemos estar ahí y esperando que sea un bonito partido para todos”, comentó ante la consulta de La Teja.

Roberto es muy sincero, es el primero en señalar que la cancha ya jugó, que ya han hablado con la directiva para que traten de cambiarla, en todo el equipo son conscientes de la situación, pero la cosa se complica porque no depende solo del club, sino de la municipalidad norteña que es la que tiene que dar el aval y los trabajos al tratarse de un estadio municipal.