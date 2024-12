Jugador de Santa Ana se convertiría en el primer refuerzo del Saprissa para el próximo torneo

Samir Taylor, jugador de Santa Ana se podría convertir en refuerzo del Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

Uno de los jugadores más determinantes de Santa Ana desde que llegó a la primera división en el presente torneo podría convertirse en el primer refuerzo del Deportivo Saprissa para la siguiente campaña.

Se trata del joven Samir Taylor, de 20 años y quien se desempeña como lateral derecho. La ficha del chamaco es de los morados y llegó al benjamín del campeonato para el Apertura 2024 y su buen rendimiento dentro del cuadro santaneño podría hacerlo volver al club donde comenzó su carrera.

Samir conversó con La Teja y sabe su condición contractual con el Monstruo y aunque está muy bien en Santa Ana, no escondió que sería feliz regresando al club que lo vio nacer.

“Me han hablado de un posible regreso a Saprissa, pero en este momento estoy enfocado en Santa Ana y cuando termine el torneo me sentaré a hablar con mi representante. He escuchado que podría volver, pero eso se verá después.

“Saprissa es el dueño de mi ficha, si Saprissa me pide que regrese yo estaré feliz, uno de mis objetivos era venir a Santa Ana y que gracias a mi buen trabajo pueda volver a Saprissa, es un sueño que tengo, pero sí me gustaría sumar más experiencia y seguir haciendo las cosas como al día de hoy”, destacó.

Taylor, hermano del exdefensor de la “S” Gerald, suma una anotación en el torneo (28 de julio, ante Alajuelense) y ha jugado 1.522 minutos, luego de 21 fechas.

Este domingo, el joven volverá al estadio Ricardo Saprissa para enfrentar a los morados, en el último juego de la fase regular, que será a las 3 p. m. y esto dijo sobre el duelo contra el tetracampeón nacional.

Gol especial. Samir lleva un gol en el torneo, lo anotó el 28 de julio ante Alajuelense y fue el primer gol del club en primera división, en la tercera jornada.

“Jugar en el estadio Saprissa me trae muy lindos recuerdos, el torneo pasado jugué unos minutos con el primer equipo y para nadie es un secreto que jugar contra Saprissa ayuda a la motivación, sobre todo tomando en cuenta que es el último partido de la primera fase.

“Nosotros queremos alejarnos de los últimos lugares y queremos ganar para escapar de la zona de descenso. El primer partido contra ellos (16 de agosto, perdieron 3-0) teníamos que ganarlo, sentimos que no hicimos tan mal las cosas, pero el resultado no nos favoreció”, afirmó,

Samir (derecha) se formó en las divisiones menores del Saprissa y el torneo pasado sumó minutos en el primer equipo. Acá junto a su hermano Gerald. Archivo.

Agradecido

Ya sea que se quede con los santaneños o se devuelva al Monstruo, Samir está muy agradecido con Cristian Oviedo y sus compañeros, por la oportunidad que le han dado.

“Me he sentido muy bien, siento que ir a Santa Ana me ha ayudado mucho, porque en Saprissa al inicio me costó y de igual manera en Santos. Acá me he acoplado fácil, he tomado confianza, la regularidad es clave y tengo a mi hermano Randy, eso también me ayuda mucho, me aconseja, cuando estoy jugando y él está en la banca me da instrucciones, todo con el objetivo de mejorar.

“Además, cuento con compañeros experimentados y todos me han tratado de una forma muy especial. Patrick (Pemberton), (José Andrés) Salvatierra, (Johan) Condega y he tenido una relación muy bonita con Johnny Acosta, quizás porque jugamos en la misma posición y me aconseja mucho”, dijo.

Samir es el menor de 3 hermanos y juega con Randy (izquierda) en Santa Ana. Cortesía. (Cortesía )

Por la familia de Samir corre sangre futbolera y recordó que su hermano Gerald, quien está en Escocia con el Hearts, fue uno de los primeros en recomendarle que no dejara ir la oportunidad de jugar con los josefinos.

“Mi mamá está muy feliz porque mis hermanos y yo nos dedicamos al deporte que nos gusta, pero mi hermano Gerald, cuando se dio cuenta de que me podría ir a Santa Ana me dijo que aprovechara, que estos minutos me iban a ayudar mucho y ha sido así, la verdad es que he sabido sacarle el jugo a esta experiencia.

“Tal vez algunos puedan ver que no está bien que pase de un club tradicional a uno que viene llegando a la primera división, pero yo no lo vi así, entendí que esto me dará lo que necesito para formarme y el día de mañana estaré agradecido por la oportunidad”, comentó.

Samir vive con su novia Naidelyn, desde hace un año. Cortesía.

Vida nueva

A Samir, la vida le sonríe también en el plano personal. Desde hace un año vive con su novia, Naidelyn, en Alajuelita y afirmó que su enamorada ha sido fundamental en este cambio.

“Al igual que mi papá y mis hermanos, mi pareja me apoya mucho. Me encanta estar con ella en todo momento del día, nos repartimos las tareas de la casa y a veces me ayuda con algunas cosas para que pueda descansar y reponer energías”, dijo este jovencito.

Y sobre el momento deportivo del club, el defensor reconoció que el equipo no comenzó el torneo como debían, sin embargo, para él, a veces siente que los resultados fueron injustos con ellos.

“Nos costaron los primeros partidos, pero a veces me preguntaba cómo perdíamos si habíamos jugado mejor que algunos rivales. Santa Ana es un equipo que está para grandes cosas y siento que el torneo que viene nos irá mejor”, comentó.