Jugador de Saprissa está hospitalizado en el Calderón Guardia

El jugador del Deportivo Saprissa, Alberth Barahona fue trasladado al hospital Calderón Guardia luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho y presentar mareos.

Alberth Barahona está en el Calderón Guardia. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

El jugador está estable y fuera de peligro, pero bajo controles médicos, luego de los síntomas que se le presentaron el sábado 20 de setiembre.

“Actualmente, permanece en observación, realizándose estudios complementarios. Se espera contar con todos los resultados médicos para emitir un diagnóstico definitivo”, nos informó Patricio Altamirano, del departamento de prensa de Saprissa.

Barahona tiene 20 años, juega en el medio campo y en este torneo tiene cinco convocatorias, con 134 minutos jugados. En dos partidos estuvo en la banca sin jugar.

“El departamento médico y la dirección deportiva del Deportivo Saprissa se han mantenido al tanto y en seguimiento constante de su evolución”.

La situación médica se le presentó a Barahona, mientras estaba en su casa, nos confirmó Altamirano.

No tiene goles ni asistencias y es uno de los jugadores jóvenes del Saprissa, que buscan ganarse un campo en el cuadro titular.