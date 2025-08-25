Deportes

Jugador de Saprissa hace un muy preciado regalo al fútbol de Nicaragua

Un jugador de Saprissa mostró toda su generosidad

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Un jugador del Deportivo Saprissa hizo un regalo demasiado espléndido a una comunidad de Nicaragua.

30/08/24/ Conferencia de prensa de Vladimir Quesada DT de Saprissa y presentación de Óscar Duarte y Deyver Vega como májenos jugadores de Saprissa / Foto John Durán
Óscar Duarte regaló La Catarina FC a la municipalidad. (John Durán/John Durán)

Se trata de Óscar Duarte, quien mediante un comunicado de prensa le donó el equipo La Catarina FC a la municipalidad de esa localidad.

“Con un profundo sentimiento de orgullo, me dirijo a la comunidad de Catarina, para celebrar el progreso del fútbol local y anunciar la donación de la licencia del equipo La Catarina FC a la alcadía”, expresó Duarte.

LEA MÁS: Nicaragua construirá estadio en honor a Óscar Duarte

“Este anuncio coincide con la emocionante noticia de la próxima construcción de un moderno estadio de fútbol en nuestro municipio”, añadió Duarte en el comunicado.

Duarte había adquirido la franquicia del equipo nicaragüense a finales del 2023. La Catarina FC es un equipo de segunda división.

23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting
Saprissa tiene un duro compromiso este martes contra Motagua. (José Cordero/José Cordero )

“Me siento increíblemente honrado al ver el progreso que estamos logrando en Catarina. Quiero reconocer y agradecer a la alcadía municipal por su visión estratégica y su firme compromiso con el futuro de nuestro deporte. Este nuevo estadio es un sueño hecho realidad para todos nosotros”.

LEA MÁS: Óscar Duarte hace feliz a un aficionado de la Ultra morada al entregarle un “tesoro”

Duarte cree que con la donación, el equipo no solo se va a potenciar, sino que seguirá desarrollando a talentos de la zona.

“Mi compromiso con los jóvenes de Catarina se mantiene inquebrantable. Catarina siempre contará con mi apoyo. Con esfuerzo, disciplina y el respaldo de todos, estoy convencido de que veremos a más futbolistas de Catarina triunfar”.

LEA MÁS: Óscar Duarte confirma vinculación con Saprissa

La construcción del estadio se anunció en agosto del 2023 y se dice que llevará el nombre de los abuelos de Óscar, don Salomón Gaitán y Vilma Muñoz.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
óscar duartemunicipio la catarinacaratina fcóscar duarte regala equipo a nicaragua
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.