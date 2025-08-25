Jugador de Saprissa hace un muy preciado regalo al fútbol de Nicaragua

Un jugador del Deportivo Saprissa hizo un regalo demasiado espléndido a una comunidad de Nicaragua.

Óscar Duarte regaló La Catarina FC a la municipalidad. (John Durán/John Durán)

Se trata de Óscar Duarte, quien mediante un comunicado de prensa le donó el equipo La Catarina FC a la municipalidad de esa localidad.

“Con un profundo sentimiento de orgullo, me dirijo a la comunidad de Catarina, para celebrar el progreso del fútbol local y anunciar la donación de la licencia del equipo La Catarina FC a la alcadía”, expresó Duarte.

“Este anuncio coincide con la emocionante noticia de la próxima construcción de un moderno estadio de fútbol en nuestro municipio”, añadió Duarte en el comunicado.

Duarte había adquirido la franquicia del equipo nicaragüense a finales del 2023. La Catarina FC es un equipo de segunda división.

“Me siento increíblemente honrado al ver el progreso que estamos logrando en Catarina. Quiero reconocer y agradecer a la alcadía municipal por su visión estratégica y su firme compromiso con el futuro de nuestro deporte. Este nuevo estadio es un sueño hecho realidad para todos nosotros”.

Duarte cree que con la donación, el equipo no solo se va a potenciar, sino que seguirá desarrollando a talentos de la zona.

“Mi compromiso con los jóvenes de Catarina se mantiene inquebrantable. Catarina siempre contará con mi apoyo. Con esfuerzo, disciplina y el respaldo de todos, estoy convencido de que veremos a más futbolistas de Catarina triunfar”.

La construcción del estadio se anunció en agosto del 2023 y se dice que llevará el nombre de los abuelos de Óscar, don Salomón Gaitán y Vilma Muñoz.