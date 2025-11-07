Deportes

Jugador de Saprissa pasó nuevamente por el quirófano

Un jugador de Saprissa reveló que fue operado y contó cómo le fue

Por Yenci Aguilar Arroyo

Deyver Vega, jugador del Deportivo Saprissa, pasó por el quirófano este viernes.

Fue el propio delantero quien confirmó en sus redes sociales que se sometió a un tratamiento en su pierna izquierda.

“Gracias a Dios todo salió muy bien. Gracias a todos por sus oraciones”, destacó Vega en sus redes sociales, minutos después de someterse a su procedimiento.

Deyver Vega pasó por el quirófano.
El delantero del Saprissa Deyver Vega fue operado de su pierna izquierda. Instagram Deyver Vega. ( Instagram Deyver Vega. /Instagram Deyver Vega.)

La lesión de Deyver Vega

El 15 de octubre pasado, el Deportivo Saprissa reportó que Vega tenía una lesión de cartílago en su rodilla, previo al juego contra San Carlos, duelo que los morados ganaron 2-0.

A mediados de abril, Deyver fue operado, porque tuvo una ruptura completa del menisco interno y del ligamento colateral medial de su pierna izquierda.

