Jugador del Barcelona se defendió de las críticas con una palabrota que asombró a todos

Jugador del Barcelona se defendió de las críticas con un palabrón que asombró a todos. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El centrocampista del FC Barcelona, Pablo Páez Gavira, más conocido como Gavi, se defendió de las críticas en conferencia de prensa con un palabrón que asombró a todos los presentes.

Esto ocurrió previo al partido de los cuartos de final de la Champions League contra el Borussia Dortmund.

“Es cierto que hay mucha gente que se cree que no sé jugar al fútbol; no tienen ni p(@% idea”, fueron las palabras del futbolista para aquellos que lo describen como un jugador que no tiene las cualidades técnicas en el campo de juego.

El deportista aseguró sentirse al 100% y reconoció que, aunque algunos partidos le resultan mejores que otros, está recuperado de su lesión.

Además, destacó el buen momento que está pasando el club y los resultados positivos de las últimas semanas. El deportista indicó que su enfoque está en el presente y que su atención está puesta en el partido de ida de este miércoles 9 de abril, programado para la 1 p.m. (hora tica).