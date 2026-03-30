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Jugador del Herediano fue uno de los que más disfrutó del concierto de Grupo Firme

Un jugador del Club Sport Herediano disfrutó del concierto de Grupo Firme al lado de su esposa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un jugador del Club Sport Herediano disfrutó de lo lindo del concierto de Grupo Firme, que se llevó a cabo el sábado anterior, en el estadio Nacional.

El volante Allan Cruz no se perdió de uno de los espectáculos más esperados del año, aprovechando la pausa del torneo local y llegó acompañado a la Joya de La Sabana, al lado de su esposa Elizabeth Arrieta.

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Allan Cruz y su esposa Elizabeth Arrieta
El volante Allan Cruz y su esposa Elizabeth Arrieta disfrutaron del concierto de Grupo Firme. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El concierto de Grupo Firme

Fue la propia Elizabeth quien compartió algunas imágenes junto al mediocampista, mientras esperaban la presentación de la agrupación de música regional mexicana.

Ya en pleno espectáculo, no hay fotos del jugador, pero no dudamos que cantó a todo galillo algunos de los temas más sonados del Grupo Firme, como “Ya supérame”, “El beneficio de la duda” o “Ya no vuelvo contigo”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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