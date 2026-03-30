Jugador del Herediano fue uno de los que más disfrutó del concierto de Grupo Firme

Un jugador del Club Sport Herediano disfrutó de lo lindo del concierto de Grupo Firme, que se llevó a cabo el sábado anterior, en el estadio Nacional.

El volante Allan Cruz no se perdió de uno de los espectáculos más esperados del año, aprovechando la pausa del torneo local y llegó acompañado a la Joya de La Sabana, al lado de su esposa Elizabeth Arrieta.

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El volante Allan Cruz y su esposa Elizabeth Arrieta disfrutaron del concierto de Grupo Firme. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El concierto de Grupo Firme

Fue la propia Elizabeth quien compartió algunas imágenes junto al mediocampista, mientras esperaban la presentación de la agrupación de música regional mexicana.

Ya en pleno espectáculo, no hay fotos del jugador, pero no dudamos que cantó a todo galillo algunos de los temas más sonados del Grupo Firme, como “Ya supérame”, “El beneficio de la duda” o “Ya no vuelvo contigo”.