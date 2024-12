Jugador del Real Estelí burló la justicia para poder estar en Costa Rica y jugar contra Alajuelense

El jugador del Real Estelí, Henry Nadir Niño Gómez, metió un golazo antes de tiempo al evadir a la justicia de Nicaragua y estar entrenando con su equipo, de cara al compromiso de este miércoles ante Liga Deportiva Alajuelense.

Henry Niño, jugador del Real Estelí, evade justicia (Real Estelí )

Ambos cuadros disputarán el juego de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana. El partido de vuelta quedó 1 a 1.

Según informa el sitio nicaraguainvestiga.com, el jugador evadió una restricción migratoria impuesta por un juez por una pensión alimenticia, en perjuicio de una hija de cinco años.

El jugador incluso habló en Costa Rica del crucial juego.

“Yo creo que venimos con la mentalidad de sacar un resultado. El primer entrenamiento sirve para ir viendo lo que vamos a hacer el miércoles”, expresó a las redes sociales del Real Estelí.

Real Estelí enfrentará este miércoles a Alajuelense en la final centroamericana.

“Nosotros pasamos más tiempo acá con nuestra familia, la convivencia siempre es buena”, añadió.

Niño Gómez tenía prohibido viajar a Costa Rica ya que el juez le impuso restricción migratoria por incumplir con sus deberes legales alimenticios de su hija. La parte acusadora señaló que el atleta tiene familia en ese país y podría evadir la justicia nicaragüense.

LEA MÁS: Alajuelense: Final ante Real Estelí podría dar ventaja a Herediano en semifinales

El sitio también involucró al Byaron Bonilla en la burla que le hizo Niño a la justicia de Nicaragua.

“En el juego de ida del 27 de noviembre pasado, hizo una simulación esposando a Niño Gómez. Luego publicó un estado y escribió lo siguiente: ‘Yo me llevé preso a Niño, porque dice que es verdad que no le va a dar la pensión exagerada a la ex para que le compre los estrenos al novio actual’”.

El juez dictó que se mantendría la retención migratoria y si se violaba esta medida cautelar, se podría imponer una medida cautelar más gravosa y las partes deben tomar en cuenta las recientes reformas a la Ley de Migración y Extranjería.

Se dice que el Real Estelí sería apadrinado por Fidel Moreno, secretario todopoderoso de la Alcaldía de Managua, quien es la mano derecha de Rosario Murillo, primera dama de Nicaragua.