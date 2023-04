Jugador del Santos que habría recibido insulto racista contó su versión de los hechos

Rivera (derecha) comentó que de una vez buscó al árbitro central para saber si lo había escuchado. Foto: Facebook AD Santos

En una entrevista brindada a Tigo Sports, el jugador del Santos Carlos Rivera rompió el silencio y contó lo que sucedió en el incidente con el portero del Club Sport Herediano Bryan Segura, quien aparentemente le dijo una frase racista.

“Cuando estoy de espaldas, siento que alguien me estaba gritando, pero no escuchaba bien por la bulla de la gente. Cuando me volteo era él, el portero, y me dijo: ‘Párese, párese’, entonces el árbitro estaba ahí, cuando el referí se movió un poco, él me dijo: ‘Párese negro hijue…'.

“Entonces, cuando ya todo el mundo se fue, me acerqué al árbitro (Ricardo Montero) y le dije dos veces: ‘¿Usted no vio que él me dijo negro?’, y me respondió: ‘Sí, sí, está bien, espere’. Entonces pensé que si estaba hablando conmigo o con un compañero por el micrófono, de repente pitó y siguió jugando”, comentó.

El futbolista accedió a la entrevista a Tigo para dar su versión de los hechos. También habló el presidente del club, Mauricio Vargas, y adelantó que irán hasta las últimas consecuencias.

“Se vio la mala intención del jugador, que estaba actuando molesto porque iban perdiendo el partido, pero eso no da pie a que uno trate a un ser humano de esa forma, por eso se pedimos una investigación, tenemos los vídeos y personas que estuvieron cerca, que tal vez dirán que no escucharon, pero eso no nos interesa”, dijo el presidente santista.

No se quedan de brazos cruzados

Mientras en el cuadro guapileño defienden a su jugador, en el Club Sport Herediano se empezaron a mover para limpiar la imagen de su guardameta, así lo comentó su presidente, Juan Carlos Retana, en el reportaje de Tigo Sports.

“Yo conversé con Bryan directamente y no solo con él, también con otros jugadores. Ya iniciamos nuestro protocolo, ya hicimos lo que teníamos que hacer y esta es nuestra posición, si Santos va a accionar, está en todo su derecho y nosotros ejerceremos el derecho de defensa que corresponda en representación de Bryan Segura”, apuntó.

Además, criticó al técnico guapileño Rándall Row por aparentemente interpretar la reacción de sus futbolistas en el caso.

“A Rándall no le consta ni lo que se le dijo a Carlos Rivera ni lo que pasó con Waylon Francis, entonces todo esto es rumor. Hablé con ellos y me contaron que fue una situación completamente diferente a lo que presuntamente acusa Carlos Rivera”, finalizó.