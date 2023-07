Jugador del Saprissa ante operación de tobillo: “No me voy a rendir”

El lateral derecho del bicampeón nacional, Ricardo Blanco, dice que no va a desfallecer ni a dejar de luchar para regresar a las canchas.

Blanco será sometido a una cirugía en su tobillo derecho, por una lesión en el tendón de Aquiles, que lo alejará del inicio del torneo Clausura 2023 y que lo marginó de las dos copas que Saprissa disputó al semana pasada, la Supercopa ante Herediano y la Recopa ante Cartaginés. En ambas, los morados levantaron el título.

Ricardo Blanco habla de su lesión y operación

“Ahora a esperar el miércoles que la cirugía salga todo bien, otra prueba más, pero no me voy a rendir, voy a seguir luchando, es parte del fútbol y a poner la mejor cara”, dijo.

LEA MÁS: Jugadores de Saprissa le quieren quitar otra cosa a Alajuelen

Blanco reconoció que ha sido complicado este tiempo, donde le ha tocado enfrentar una especie de racha con las dolencias.

“Es complicado, es lo que me ha tocado, lo afronto de la mejor manera, pero lo primero es que salga todo bien y esperar la recuperación de la mejor manera”.

Para Blanco, la familia y Dios son lo primordial en estos momentos difíciles.

“Es lo primordial, son los que están en los buenos y en los momentos no tan buenos, porque están siempre a mi lado. Lo importante es estar mentalmente fuerte, voy para el frente, no me voy a rendir, voy a seguir luchando”, manifestó.

Blanco asume con mucha humildad el nuevo rol que el fútbol le pone en estos momentos. “Hay que cumplirlo y trabajar para salir de esta lesión”.