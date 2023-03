Jugador mundialista de Herediano quiso irse a Saprissa

El lateral del Club Sport Herediano Keysher Fuller confesó en el programa A fondo con... en FUTV que en algún momento pretendió irse a Saprissa.

En una entrevista con el peridistas Gabriel Vargas, Fuller contó algunos detalles de su vida profesional y uno de los que más llamó la atención fue la bomba q soltó.

Contó que fue después de un partido contra Guadalupe, donde metió dos goles hubo un acercamiento.

Keysher Fuller metió un gol en el Mundial. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“Yo me quise ir a Saprissa y al final no pude, al final dije, me quedo en Heredia, estoy bien aquí. Hubo un momento en que me querían a préstamo también, cuando estaba Wálter y no se llegó a ningún acuerdo”, expresó el herediano.

También contó que tuvo la opción de ir al Red Bull de la MLS, pero tampoco se concretó la negociación.