Jugador puntarenense lamenta que falta de visa le impidiera estar con la Selección

El defensor porteño, Kliver Gómez (en el suelo) lamentó el no poder viajar con la Selección Nacional. John Durán. (JOHN DURAN)

El lateral del Puntarenas FC, Kliver Gómez lamentó no poder viajar con la Selección Nacional a la gira de la por Corea del Sur, debido a que no tenía visa.

El jugador, de 22 años, en declaraciones a La Nación afirmó que la ha pasado mal al saber que no tener el documento le impidió viajar con su compañero Anthony Hernández y el resto de seleccionados.

Técnico de Puntarenas: “Anthony Hernández debe seguir proyectándose”

“Yo no tengo visa del todo, lo más seguro es que se cayó la oportunidad, llamaron al club y yo me di cuenta hasta en la noche, yo no tenía visa, como era mi primer torneo en Primera, pues yo no pensé ni sabía cómo me iba a ir. Si yo hubiera sabido que me iban a convocar desde hace tiempo hago el esfuerzo de sacarla”, expresó.

Kliver explicó que para él no es tan sencillo soltar cerca de ¢110 mil (lo que cuesta obtener el documento), ya que tiene responsabilidades importantes con su hija y su madre.

“Es que yo no sé, en realidad yo podría sacarla, pero debo organizarme porque tengo una bebé y todo, yo tengo que velar por mi familia, por mi mamá, por mi hija”, contó.