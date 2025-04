Jugador que hincó al Real Madrid salió en defensa de su novia tras ataques por su físico

Declan Rice y Lauren Fryer tienen más de ocho años de relación. (Libertad Digital/Captura)

Declan Rice, el mediocampista del Arsenal que hizo sufrir al Real Madrid con dos golazos de tiro libre para el 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions League, salió en defensa de su novia, Lauren Fryer, ante los ataques por su físico.

Lauren ha recibido una ola de comentarios negativos sobre su apariencia que la afectó tanto que la obligó a poner privadas sus redes y hasta ocultar sus publicaciones, por lo que el futbolista inglés, de 26 años, no aguantó más.

Declan Rice y Lauren Fryer están muy enamorados. (Infobae/Captura)

Lauren Fryer tuvo que ocultar sus publicaciones ante los ataques. (Infobae/Captura)

Según informó la prensa internacional, el joven publicó en sus redes: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”.

Los internautas han inundado las diferentes plataformas con frases ofensivas, hirientes y despectivas relacionadas al cuerpo de la joven e incluso llegaron a decir que “él merecía algo mejor”.

Rice y Fryer llevan más de ocho años de relación y, como fruto de su amor, disfrutan de la dicha de ser padres de su primer hijo, Jude, quien nació en 2022.