“Cuando me iban a operar sentí que el mundo se me vendría abajo, que mi vida no sería igual y me daba miedo no volver a jugar. Me pregunté qué haría con mis estudios (cursa la carrera de Educación Física). La ventaja es que me detectaron el tumor muy rápido, pues me operaron al día siguiente de conocer el resultado de los exámenes”, añadió.