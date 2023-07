Jugadora Daniela Cruz abrió su corazón y aclaró por qué quedó fuera del Mundial Femenino

La jugadora Daniela Cruz aclaró el por qué no irá al Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda. Instagram.

La defensa Daniela Cruz, jugadora del Atlas de México, hizo una publicación en sus redes sociales para aclarar el por qué no fue convocada al Mundial Femenino Australia - Nueva Zelanda, que inicia el 20 de julio.

La exjugadora del Deportivo Saprissa se abrió y afirmó que una lesión la dejó fuera de la cita mundialista.

Este es el mensaje que publicó la futbolista: “En el momento que terminó nuestra participación en el Mundial Mayor del 2015 me dije a mí misma que iba a estar en el próximo mundial al que clasificáramos. Y no sólo que iba a estar, sino que iba a llegar a mi cuarto mundial y en mi mejor forma deportiva. Pasaron 8 años desde entonces, llevo 8 años de trabajar todos los días incansablemente, superándome y dando lo mejor de mí.

LEA MÁS: Ídolos de Alajuelense y Saprissa habrían quedado fuera del mundial femenino por apoyar a Shirley Cruz

“Efectivamente llegué al campamento en mi mejor versión, lo cumplí, me cumplí a mi misma. Desgraciadamente hace 3 semanas durante un entrenamiento sufrí un esguince en mi rodilla derecha y no dio tiempo de recuperarme al 100 por ciento. No hace falta decir que tengo el corazón destrozado, años de esfuerzo se me acaban de esfumar, pero me reconforta el haberme cumplido a mí misma y saber que mis compañeras de Selección darán todo por el país como siempre lo hemos hecho”.

Este jueves se dio a conocer la lista de las 23 jugadoras que representarán a Costa Rica en la Copa del Mundo. Además de Daniela, las jugadoras Noelia Bermúdez, Shirley Cruz, Lixy Rodríguez y Carolina Venegas tampoco irán al Mundial.