Jugadora de Dimas Escazú recibió un regalo por adelantado del Niñito: venció a un tumor

Katherine Rodríguez, jugadora de Dimas Escazú, descubrió el pasado 8 de diciembre que tenía un tumor de ovario, después de constantes dolores que se asemejaban a los que se producen durante la menstruación.

Katherine Rodríguez vive la Navidad y se recupera con sus papás en su natal Honduras. Foto: Cortesía (Cortesía )

Durante toda la temporada jugó con esa molestia y fue hasta que viajó a su natal Honduras que su madre le pidió que se fuera a hacer exámenes rutinarios. En un ultrasonido apareció el tumor, ya del tamaño de una mandarina, el cual podía complicarse.

Perpleja porque la operación costaba más de 9 mil dólares (casi 6 millones de colones), le pidió al Niñito Dios una pronta recuperación y de inmediato probó con una publicación en su Facebook, una cuenta con pocos amigos.

La respuesta fue espectacular, al punto que el 10 de diciembre recogió la plata y el 11, en el día de su cumpleaños, se estaba operando.

La Teja la contactó en Honduras, donde nos contó que está en recuperación, pero tiene una actitud muy positiva.

- ¿Cuál es su estado de salud actualmente?

Recuperándome y es doloroso, hubo una incisión considerable en el abdomen. Hasta ahora puedo hacer movimientos como levantarme o acostarme. Antes me ayudaban mi papá y mi mamá.

- ¿De cuánto será ese periodo de recuperación?

Mínimo un mes para hacer actividad e incorporarme.

- ¿Entonces sí podrá estar en el otro torneo?

Primero habrá torneo de copa, ese me lo voy a perder, luego de la copa vendrán eliminatorias y luego el campeonato. Espero estar para el campeonato que me parece inicia a finales de febrero.

- Después de todo lo que pasó, ¿cuál es su expectativa?

Estoy positiva, esto que pasó viene a beneficiar mi salud y a impactar en mi rendimiento. Ese malestar me impedía entrenar, me molestaba en los partidos, yo decía: ‘No me va a doler mañana’, pero me sentía fatigada, me daban náuseas. El próximo torneo no tendré eso y me impactará positivamente.

La catracha espera reincorporarse a Dimas pronto. (Prensa Dimas Escazú)

- ¿Cuánto tardó con esos dolores?

No era siempre, era un mes sí, otro más o menos, por eso no tuve la iniciativa de ir a chequearme, creí que era el periodo. Fue todo el campeonato con malestares.

- ¿Cuál enseñanza le dejó el proceso?

Que somos seres humanos antes que deportistas y debemos aprender a identificar cuando nos sentimos mal y darnos tiempo, no importa si se deben parar los entrenamientos, porque yo venía con una buena racha, ganando, con convocatorias y minutos y uno no quiere parar. ‘Me aguanto un poco más’, decía, y al final uno termina peor.

- ¿Se sorprendió de la solidaridad de los costarricenses?

Bastante, hice una simple publicación en Facebook porque estábamos desesperados en la familia, papá intentó hacer un préstamo y se lo negaron, pensó en vender el carrito. Entonces dije: ‘Voy a hacer una publicación, a la mano de Dios’. No tengo muchos seguidores, pero tuvo un alcance exagerado, un montón de personas lo compartieron, aficionados saprissistas liguistas, jugadoras. Fue increíble.

- ¿En Honduras fue igual?

La liga femenina me ayudó, se unieron toda las jugadores de la selección, hasta algunas que están en Estados Unidos.

- ¿Cuánto costaba la operación?

9.300 dólares, los recaudé en un día. Puse otra publicación de que ya la tenía porque la gente seguía preguntado. Me operé el 11 de diciembre, el día de mi cumpleaños.

- Un cumple muy diferente...

Muy especial porque tuve un regalo de salud.

- ¿Le pasó por la cabeza retirarse?

Nunca, siempre dije que iba a salir de esto, soy una jugadora mayor, vivo el sueño de mi vida, estoy en mi mejor racha. Fue bueno que me pasara en vacaciones.

Mensaje a otros atletas

El caso de Katherine Rodríguez es muy importante porque es una llamada de atención a todos los atletas de alto rendimiento.

La doctora de Dimas Escazú, Andrea Peña, dijo que los atletas deben aprender a escuchar al cuerpo y cuando noten algo diferente informar.

“Nos tomó por sorpresa y esto sirve para decirle a las chicas y a cualquier atleta de alto rendimiento que cuando sientan algo extraño o se sienta mal lo avisen, lo mencionen a la parte médica para tomar la mejor decisión y ayudar”, comentó.

Peña dijo que pese al constante monitoreo a las jugadoras, Rodríguez no informó nada.

El técnico Geovanni Vargas dijo que cuando el equipo se dio cuenta, Katherine había iniciado ya la campaña de recolección.

“Le dijimos, la diferencia de lo que recaude en ocho días lo cubre el equipo para apoyarla. Pero en dos días había superado el monto del costo y lo informó”, expresó.

Vargas dice que Rodríguez retornará a Costa Rica el 20 de enero y el equipo le dará seguimiento a su situación.