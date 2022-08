Jugadora de la selección sub-20 de España lleva en la piel susto que se pegó en Guanacaste

La española Ariadna Mingueza viene convencida de llevarse la copa. Instagram.

Ariadna Mingueza es una de las capitanas de la selección femenina sub-20 de España que está en el país disputando la Copa del Mundo y en esta, que es su segunda visita al país, nos contó que conserva un recuerdo muy peculiar de Costa Rica.

La joven, de 19 años, disputó un par de amistosos contra la Sele tica en setiembre del año pasado. Luego de esos partidos, la Rojita (como se le llama a los equipos juveniles españoles) se dio un paseo por las playas de Guanacaste, allí fue donde Mingueza y algunas de sus compañeras de selección se llevaron un susto.

“El año pasado con el covid era más complicado, casi no pudimos conocer, pero un día fuimos a playa Grande y fue una locura.

Arianda Mingueza es una de las capitanas de la Selección de España Sub-20

“Ese día tuve una anécdota con cinco jugadoras, una ola casi me revuelca y hasta me hice un tatuaje (de una ola) para recordar eso”, afirmó entre risas la volante del Barcelona B.

Ariadna ha tenido un 2022 de ensueño, pues el 9 de julio pasado consiguió la Eurocopa de su categoría ante Noruega y dijo que dejarse la Copa del Mundo sub-20 sería la cereza en el pastel.

Ariadna se tatuó una ola para recordar lo que le pasó en Costa Rica el año pasado. RFEF / Héctor Rubio.

“Conseguir el europeo fue un sueño hecho realidad para mí y mis compañeras, y ahora poder seguir disfrutando de torneos de gran nivel, como el Mundial, para mí es un orgullo y una felicidad increíble.

“Nuestro objetivo es claro, queremos ser campeonas del mundo (actualmente son las subcampeonas) y haremos todo lo posible, llevamos semanas preparándonos, hemos hecho una preparación muy larga y muy buena, tenemos muy buenas sensaciones”, comentó.

Inspiración

La jugadora se crió en la ciudad de Santa Perpetua de Moguda, en Barcelona. Allí se inició su carrera como futbolista, inspirada por su hermano, el defensor Óscar Mingueza, quien luego de 15 años de vestirse como azulgrana inició una nueva temporada a préstamo en el Celta de Vigo.

- ¿Qué la motivó a jugar fútbol?

He tenido a mi hermano como un referente. Cuando yo era más pequeña, mi hermano había fichado por el Barça y hacía muchos partidos por todo el mundo, verlo me apasionó y le dije a mis padres que quería jugar fútbol.

Me apuntaron con el equipo del pueblo (Santa Perpetua), allí estuve 4 años y luego me fui al Centelles por un año y me llamaron del Barcelona para hacer pruebas y ya luego me ficharon, esta es la octava temporada con el club.

En julio ganó con la Rojita la Eurocopa de su categoría. RFEF / Héctor Rubio.

- ¿Cómo ha cambiado Ariadna desde que llegó al Barcelona hasta el día de hoy?

He madurado muchísimo, llegué siendo una niña y ahora me considero una mujer, gracias al club obtuve el bachillerato.

Puedo decir que soy una jugadora muy diferente a la que llegó hace 8 años al equipo, he crecido como futbolista y como persona, es algo que caracteriza al Barça, que también nos forma como personas.

Sobre la visión de juego, con el balón estoy muy segura, arrancada, superando a rivales y sin balón en los últimos años he mejorado la agresividad.

- ¿Qué representa el fútbol para Arianda?

Es mi vida, simple y sencillamente no sería yo si no jugara fútbol.

Su hermano Óscar, exjugador del Barcelona, la inspiró para jugar fútbol. Cortesía.

- ¿Cómo te aconseja Óscar?

Él me dice que disfrute, que juegue como lo sé hacer, con la confianza que tengo, que aproveche, que me arriesgue a hacer jugadas, que sea agresiva, eso le gusta mucho.

Cuando estaba pequeña me hacía rabiar (enojar) antes de un partido, porque así salía enfadada y jugaba mejor.

Keylin Gómez, jugadora de la Selección Sub-20, lloró: “Me da coraje porque se pudo hacer algo más”

- ¿Qué le decía que la sacaba de sus casillas?

Me decía tonterías y soy una persona que se enfada muy rápido, pero no recuerdo qué me decía, porque eso fue hace años.

Ya no lo hace, pero sí lo tomo como un consejo, no entro a hacer patadas, ni mucho menos, pero saco mi carácter fuerte.

- ¿Qué le gusta jugar más, como defensa o volante?

La verdad me da igual, actualmente juego más de mediocentro y en el Barcelona de medio, pero antes jugaba de central y me gustaba, por la salida del balón, me gusta filtrar pases, conducir desde atrás y ver todo el campo.

Ariadna es una de las capitanas de la Selección de España sub-20. Cortesía.

- ¿Te dedicas solo al fútbol?

La realidad del fútbol femenino en España es bastante diferente a aquí, estudio y también juego fútbol, pero el mayor tiempo lo dedico al fútbol.

Estoy estudiando para ser educadora de primaria, porque me gustan mucho los niños y me gustaría dar clases a niños de 5 a 11 años.

Mamá de seleccionada Sub-20: “Ya estaba lista para volver a casa, pero recibió la buena noticia”

- ¿Qué le gusta hacer fuera de la cancha?

Me gusta mucho la música, toco el violín y también me gusta ver series o películas, estar con mis amigos o con la familia soy una persona muy familiar.

El violín lo uso para expresar sentimientos a través de la música y mi sinfonía favorita es el Canon en re mayor de Johann Pachelbel, me gusta mucho y siempre se la toco a mi mamá.