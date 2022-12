Jugadora de Saprissa dará el salto al fútbol mexicano

Cristel Sandí deja Saprissa y jugará con el Atlético San Luis de México. Cortesía.

La delantera Cristel Sandí se convertirá en legionaria.

La jugadora del Saprissa, de 24 años, jugará en la Liga MX Femenina, con el Atlético San Luis de México. Firmó con el cuadro azteca por periodo de un año.

Sandí llegó al Monstruo en diciembre del año pasado, luego de su paso por Dimas Escazú. La delantera o lateral por la izquierda contó en marzo que había cumplido un sueño, al recordar que a los 15 años probó en el Sapri y no le dieron pelota.

“A veces me pongo a pensar en todo lo que he logrado, me falta mucho más, pero me siento feliz, el camino no ha sido nada fácil, por las personas que me cerraron las puertas, pero creo que eso me dio el impulso para seguir trabajando y luchando. Apenas estoy comenzando, estoy joven, hay muchas cosas que quiero lograr”, había dicho.